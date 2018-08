Macron, Affaire Benalla, vidéo "à la Brut": le clip d'Alain Chabat pour la nouvelle saison de Burger Quiz

Les fans du Burger Quiz, le jeu télé créé au début des années 2000 et relancé en avril dernier, auront droit à une nouvelle saison à partir du 5 septembre sur la chaîne française TMC. Pour officialiser la nouvelle, Alain Chabat et son équipe ont réalisé une petite vidéo truffée de références. On y voit l'animateur du jeu en pleine discussion stratégique, dans un style qui évoque une vidéo publiée par l'entourage d'Emmanuel Macron le 13 juin.

Autre clin d'oeil, dans le style visuel cette fois : l'habillage graphique imite les capsules réalisées par Brut. En quelques mois, ce média disponible uniquement sur les réseaux sociaux s'est spécialisé dans les vidéos rythmées avec sous-titres calibrées pour Facebook, Twitter et Instagram.

Et pendant qu'Alain Chabat fait de grands discours à coups de "startup" et d'"Instabook", voilà qu'un homme ressemblant étrangement à Alexandre Benalla passer en arrière-plan. Une scène à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

