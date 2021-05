Måneskin et l’Italie remportent l’Eurovision 2021

Le chanteur italien, Måneskin a remporté ce samedi soir la 65e édition du concours de l’Eurovision 2021 avec sa chanson Zitti E Buoni.

L’Italie a été l’un des participants fondateurs du Concours Eurovision de la chanson, prenant part à la toute première édition en 1956.

L’Italie avait déjà remporté le Concours Eurovision de la chanson à deux reprises. En 1964, c’était Gigliola Cinquetti qui avait pris d’assaut le haut de classement en obtenant près de 3 fois plus de votes que le finaliste avec Non Ho L’età. Plus tard, en 1990, Toto Cutugno a remporté le concours Eurovision de la chanson avec Insieme : 1992.