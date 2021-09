Lynx – BD, SF et écologie

Et ici, avec la série LYNX, dont deux albums sont déjà parus, la réussite est aussi au rendez-vous. Et si on y parle d’écologie, j’insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’une bd qui surfe sur une thématique dans l’air du temps. Il s’agit d’une histoire qui tient la route, qui s’intéresse d’abord à ses personnages, et qui privilégie l’aventure.

Et la sf et l’écologie réussissent à faire bon ménage ! Parce que le scénario de Serge Perrotin est surtout l’occasion de parler de notre monde. Chaque album peut se lire comme un one-shot, et les thèmes qui nous sont proches y sont nombreux : on y parle de l’eau, élément essentiel à toute existence, on y parle de climat, de problèmes sanitaires, de pollution, de compromissions, d’industrie et de pouvoir, de corruption et de politique. Et le tout sans manichéisme, sans aucun militantisme comme me l’a dit Serge Perrotin.