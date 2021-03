Pauvreté infantile : Viva For Life récolte plus de 7 millions d'euros, les projets dévoilés (liste)

Adamo à Viva for Life concernant la pauvreté infantile : "c'est terrible, ça ne devrait plus... Salvatore Adamo, en plus d'être un grand artiste, est aussi un papa de 3 enfants. Il s'est exprimé sur la pauvreté infantile juste avant d'interpréter sa magnifique chanson au pied de la Tour Reyers : "1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté. C'est terrible, ça ne devrait plus exister. Je pense que c'est une question de priorité. Les gens qui nous gouvernent regardent peut-être trop ailleurs. Il faut qu'ils regardent devant notre porte. C'est là qu'il y a le plus à aider je pense, surtout par les temps qui courent."