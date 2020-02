LundiSimple, le mouvement de Lomepal en solidarité avec les plus démunis

Suivant le vieil adage "comme un lundi", le premier jour de la semaine serait souvent, si pas toujours, synonyme de morosité. Pourquoi ne pas mettre de côté cette idée reçue et tout faire pour rendre meilleur le lundi, et ce pour tout le monde ? C’est le pari que s’est lancé le rappeur Lomepal, accompagné d’une quinzaine de copains, il y a un an et demi. Et c’est sur Instagram que cette initiative sans prétention a vu le jour. Nommé #LundiSimple, le projet consiste simplement à cuisiner des plats en grande quantité et à les distribuer aux personnes sans-abri. Si possible, les volontaires peuvent également donner des vêtements et des produits hygiéniques.