Lukas Dhont: un réalisateur flamand sélectionné pour le festival de Cannes

Dans moins d’un mois démarre la 71ème édition du Festival de Cannes, et aujourd’hui le délégué général Thierry Frémaux en a dévoilé la sélection officielle. Pas de film belge francophone en compétition. Par contre, dans la section parallèle "Un certain regard" figure un premier film flamand, "Girl " de Lukas Dhont.

C’est un jeune cinéaste fou de joie qui a rencontré la presse belge cet après-midi: Lukas Dhont, après des études de cinéma à Gand, a immédiatement développé pendant 4 ans le projet de son premier long-métrage, "Girl". C’est l’histoire de Lara, une adolescente de quinze ans, qui rêve de devenir danseuse-étoile. Son handicap ? Lara se sent fille à 100% mais elle est née dans un corps de garçon. Ce sujet , Lukas Dhont l’a découvert en lisant un portrait dans un journal, c’était en 2009 : "Immédiatement, le courage de cette adolescente m’a sauté aux yeux, c’était une héroïne pour moi ."

Le producteur de " Girl ", Dirk Impens, a déjà produit des succès comme " The Broken Circle Breakdown " ou " Daens ". Il est ravi que le film de Lukas Dhont soit sélectionné dans la section " Un certain regard " et pas dans la compétition officielle: "On est sous les spots, mais pas trop ! Il y a des milliers de journalistes et de professionnels qui vont voir Girl, mais on échappe au stress énorme de la compétition".

Rendez-vous dans un mois pour découvrir "Girl " sur les écrans du Festival…