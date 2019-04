Lukas Dhont fera partie du jury du Festival de Cannes dans la section "Un certain regard"

Le jeune réalisateur flamand Lukas Dhont, dont le long métrage "Girl" avait remporté la Caméra d'Or du meilleur premier film l'an dernier, fera partie du jury de la section "Un certain regard", a annoncé mardi le festival de Cannes.

C'est la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, prix du Jury 2018 pour son film "Capharnaüm", qui présidera le jury d'Un Certain Regard au 72e festival de Cannes. A ses côtés se trouvera notamment Lukas Dhont, qui avait présenté son film "Girl" dans la section Un certain regard l'an dernier. Outre la Caméra d'Or, il était reparti avec un prix d'interprétation pour l'acteur Victor Polster, le prix indépendant "Queer Palm" pour son traitement des thématiques altersexuelles ainsi que le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux.

►►► À lire aussi : "Girl", un film qui donne le blues aux trans

Celui qui est né à Gand travaille actuellement sur son deuxième long métrage. Les autres membres du jury sont l'actrice française Marina Foïs, la productrice allemande Nurhan Sekerci-Porst et le réalisateur argentin Lisandro Alonso. Ensemble, ils délivreront leur palmarès le vendredi 24 mai. La section "Un certain regard" présente des films dits atypiques ou de réalisateurs encore peu connus. Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai dans la ville côtière française.