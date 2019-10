Loïc Nottet fête Halloween de la plus belle des façons en offrant 21 minutes de bonheur à ses fans.

"Supercalifragilisticexpialidocious" de Loïc Nottet - [Exclusivité] Les coulisses du tournage -... A peine son nouveau single « On Fire » sorti le 30 novembre dernier, Loic Nottet devient ambassadeur pour la nounou la plus célèbre du grand écran : Mary Poppins. Après 54 ans d’attente, Disney a pu compter sur Loic Nottet, danseur et chanteur hors pair, pour remasteriser sa célèbre chanson « Supercalifragilisticexpialidocious », sur laquelle il avait déjà performé lors de la 6ème saison de Danse avec les stars qu’il a remporté en 2015 avec brio. Dans un décor magique, c’est avec un clip haut en couleur qu’il revient sur le devant de la scène en s’associant à Disney pour la sortie du film « Le Retour de Mary Poppins » prévu le 19 décembre sur grand écran. Une idée originale créé par l’équipe créative FLASH de la Régie Média Belge et Havas Media, produit par Mais Gaté, en concertation avec Loic Nottet, Vangarde Music et Disney Belgique et en partenariat avec Edificio, société évènementielle et culturelle à caractère patrimonial.