LN24 : nouvelle augmentation de capital en vue

La chaîne d'information en continu LN24 prévoit un nouvel exercice de recapitalisation, a indiqué lundi son co-fondateur et CEO, Joan Condijts, à Belga. Dans cette perspective, deux de ses principaux actionnaires, Belfius et Besix, ont mandaté une banque d'affaires pour trouver de nouveaux actionnaires et ce n'est pour quitter le navire. "Belfius n'envisage pas de sortir du capital de LN24", a affirmé sa porte-parole, Ulrike Pommee.

Les raisons qui ont mené à cette nouvelle augmentation de capital - la troisième depuis la création de la chaîne en 2019 - sont simples, selon Joan Condijts. "LN24 a connu une année compliquée en raison de la crise du Covid-19. Cette dernière a été un extraordinaire facteur de croissance des audiences", a-t-il reconnu. "Mais parallèlement à cela, comme notre modèle économique est essentiellement basé sur la publicité et que l'année 2020 a été désastreuse de ce point de vue, fatalement, l'année 2020 étant notre première année complète, elle s'est terminée sur plus de trois millions de perte".

Compte-tenu des circonstances, ce bilan n'est pas anormal, a fait valoir Joan Condijts. Nous traversons "la plus grande crise économique de l'après Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas anormal qu'une jeune entreprise en subisse les conséquences de plein fouet", a-t-il souligné.

Et d'ajouter qu'en 2020, LN24 a réalisé environ 1,4 million de chiffre d'affaires. Un montant qui pourrait doubler en 2021, selon M. Condijts. "C'est le signe que la reprise et la confiance sont là. Commercialement, nous sommes sur la bonne voie", a-t-il assuré.