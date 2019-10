Littérature jeunesse : Martine a un papi bizarre – l'enfance confrontée à la maladie d'Alzheimer !

Le 21 septembre dernier, c’était la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. L’occasion, pour la ligue nationale Alzheimer de lancer une opération originale, puisqu’elle est destinée aux enfants, et prend comme support une série mythique : Martine, de Marcel Marlier et Gilbert Delahaye.

Martine - © ligue nationale Alzheimer et Casterman

C’est une collection qui, au fil des ans, avec des dessins somptueux, des textes simples sans jamais être simplistes, nous a montré l’évolution de la société au travers le quotidien d’une petite fille et de son chien… Et, dans le livre publié aujourd’hui chez Casterman, " Martine a un papi bizarre ", elle est confrontée à une situation qu’elle ne comprend pas en voyant son grand-père perdre la mémoire, " perdre la boule "…

Martine est une petite fille qui doit donc comprendre ce qu’est la maladie d’Alzheimer !

Une maladie qui touche tout le monde, peu ou prou… Nous avons toutes et tous connu des gens qui en étaient atteints, ou qui avaient, dans leur entourage proche, quelqu’un de malade. Nous avons toutes et tous compris ce qu’était cette maladie déstructurante. Mais quel est le regard qu’un enfant peut porter sur une telle maladie, sur une personne aimée que cet enfant voit ne plus être ce qu’elle a toujours été ? C’est cela, le thème de ce livre : la maladie d’Alzheimer vue et vécue par une petite fille qui se sent perdue… Un livre que je trouve extrêmement important !