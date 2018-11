Lille : des maquettes de plus de trois siècles complètement restaurées

Ils ont plus de 350 ans et ils seront bientôt comme neufs : les plans reliefs conservés au Palais de Beaux Arts de Lille . Ce sont d'immenses maquettes de villes et de leur campagne. Depuis plusieurs mois, 15 restauratrices travaillent sur ces objets uniques.

Le plan relief de la ville de Tournai date de 1701 - © Tous droits réservés

Ces plans reliefs sont de véritables sources d'information

C'est un travail de restauration dans la plus grande minutie pour qu'aujourd'hui encore, ces plans reliefs puissent avoir une utilité. Par exemple, connaître l'emplacement exact d'un cours d'eau, ou bien avoir conscience de la présence d'un bâtiment d'époque et donc engager des fouilles. Pour Nathalie Dereymaeker, doctorante en histoire à ULille et à l'UCLouvain, "aujourd'hui parfois les choses sont un peu biaisées à cause du remaniement de la ville. Mais ici on a vraiment sous les yeux un document d'époque qui nous remet en contexte un bâtiment. Un plan relief c'est aussi la manière dont les gens ont représenté à un moment leur ville donc ça nous raconte aussi des choses sur la représentation de la ville".

Au total 400 mètres carrés de maquettes seront restaurées, à terme. Le public pourra venir apprécier le travail terminé au mois de mars 2019.