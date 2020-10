Liège : le rêve américain à travers l'oeuvre de Warhol s'expose au musée de la Boverie

Une exposition retraçant les 40 ans de création d'Andy Warhol s'ouvrira vendredi au musée de la Boverie à Liège. À travers les divers moyens d'expression explorés par l'artiste, les spectateurs découvriront comment le pape du Pop Art est devenu l'incarnation du rêve américain, a indiqué jeudi Benoît Remiche, directeur de l'agence de création d'expositions Tempora.

"Nous avons rassemblé des oeuvres phares de Warhol mais aussi des réalisations que l'on n'a pas souvent vues car issues de collections privées ou moins montrées", s'enthousiasme François Henrard, directeur de projets chez Tempora.

Si l'artiste multifacettes a déjà fait l'objet de nombreuses expositions, concède-t-il, "ici, nous avons surtout voulu raconter une histoire. Montrer que l'Amérique est au coeur de son travail et que les enjeux sociétaux, culturels et politiques de son époque se reflètent dans ses oeuvres".

40 ans de carrière

Intitulée "The American dream factory", l'exposition retrace ses 40 ans de carrière, depuis son arrivée dans les années '50 à New York, où il travaille d'abord comme illustrateur publicitaire pour des magazines, des grands magasins et des maisons d'édition, jusqu'à l'apogée de sa gloire dans les années '80.

Le parcours plonge ainsi le public dans les années '60, lorsque Warhol devient peintre et s'inspire de l'image médiatique et de la société de consommation. Les séries de soupes Campbell's, la bouteille de Coca-Cola, les dollars ou encore les portraits de Marilyn Monroe font partie des oeuvres les plus célèbres de l'artiste.

Le spectateur est ensuite immergé dans la Factory, où Warhol recevait aussi bien des personnalités que des anonymes, puis dans les années '70 où il se mue en véritable businessman. En fin de parcours, un petit film d'une dizaine de minutes retrace en images les 40 ans de création d'Andy Warhol.

L'exposition est à découvrir au musée de la Boverie jusqu'au 28 février 2021. En partenariat avec plusieurs structures culturelles liégeoises, elle s'accompagne d'une vingtaine d'activités et animations allant d'ateliers, concerts, spectacles et autres expositions.