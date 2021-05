Liège : la Ville envisage toujours de déposer sa candidature au titre de Capitale de la Culture 2030

Des contacts préparatoires ont été pris afin d'établir le support financier indispensable au dépôt de candidature de la ville de Liège au titre de Capitale de la Culture en 2030, a indiqué lundi Jean-Pierre Hupkens, l'échevin liégeois de la Culture, en réponse à une interpellation lors du conseil communal.

Sachant que les villes de Courtrai et Bruxelles ont annoncé la volonté de déposer une candidature au titre de Capitale européenne de la Culture en 2030, le conseiller François Pottié (Défi) a souhaité savoir si l'intention exprimée dans la déclaration de politique communale est toujours d'actualité. L'échevin de la Culture a d'emblée répondu que l'intention de la ville de Liège est toujours bien de déposer une candidature à ce titre.

"Des contacts préparatoires ont été pris afin d'établir le support financier indispensable au dépôt de candidature et notamment l'implication des pouvoirs publics, Région et Communauté, qui est déterminante. Pour mémoire, ceux-ci étaient intervenus à hauteur de 75% du budget montois", a précisé Jean-Pierre Hupkens. Et d'ajouter que "la constitution d'un programme, si elle doit être préparée et soignée, s'avère plus simple dans la mesure où Liège peut s'appuyer sur une réalité culturelle très puissante, s'étendant à de nombreux secteurs et genres, adossée à un réseau d'opérateurs, de grandes institutions à de multiples associations, qui font de Liège une véritable métropole culturelle".