Libération publie la lettre d’un violeur à sa victime, le choix du quotidien fait polémique

Le journal français explique longuement son choix de publier cette lettre. Un courrier publié avec le consentement de la victime, précise le quotidien. " J’ai violé. Vous violez. Nous violons" , c’est sous ce titre que l’agresseur s’adresse à sa victime. Une agression perpétrée en 2019 par un certain Samuel (20ans) sur son ex-petite amie, Alma, étudiante à Bordeaux et âgée de 18 ans au moment des faits. Une lettre à l’origine adressée à la victime. L’agresseur y explique les déterminants personnels, culturels et sociaux qui l’ont amené à commettre ce viol. "Expliquer n’est pas excuser" ajoute le quotidien qui argumente longuement sur les raisons qui ont amené la rédaction de Libé à publier cette lettre.

Malgré une longue explication et toutes les précautions, le choix du journal en a fait bondir plus d’un et comme souvent, cette colère s’est exprimée sur les réseaux sociaux. Des anonymes aux plus médiatisées des militantes de la cause féministe, les réactions sont nombreuses pour dénoncer le choix du journal. Comme c’est le cas de Caroline de Haas, qui dénonce "l’indécence" et le "mépris" de l’article.