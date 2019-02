"Libération" lève le voile sur "La Ligue du LOL", accusée de cyberharcèlement

C'est un article de Libération qui a mis le feu aux poudres. "La Ligue du LOL a-t-elle vraiment existé et harcelé des féministes sur les réseaux sociaux?", se demande le journal français dans un article publié le 8 février. Depuis, les témoignages et réactions se multiplient sur Twitter et des ex-twittos reviennent sur le réseau social pour livrer leur récit.

Mais qu'est-ce donc La Ligue du LOL? C'est "un groupe privé Facebook créé par le journaliste Vincent Glad à la fin des années 2000. Y ont figuré, et y figurent encore, une trentaine de personnes pour la plupart issues de nombreuses rédactions parisiennes, du monde de la publicité ou de la communication", explique Libération. Ce groupe est accusé de s'être lourdement moqué, d'avoir insulté et même harcelé des personnes sur les réseaux sociaux, en ciblant particulièrement les femmes.

Des trucs pornos avec ma tête dessus

Libération a recueilli plusieurs témoignages - souvent anonymes - de victimes, qui évoquent des "vies brisées", des "réputations ruinées".

"Ils étaient absolument infâmes sur Twitter", explique la journaliste Nora Bouazzouni à Libération. "C’était de l’acharnement, je me suis aussi fait harceler, avec des insultes, des photomontages, des gifs animés avec des trucs pornos avec ma tête dessus, des mails d’insulte anonyme. Ils s’en prenaient, à plusieurs, à la même personne. Et comme ils avaient des comptes très influents, ça prenait tout de suite une ampleur importante."

Leur pouvoir d'influence est pointé du doigt dans ces témoignages. "Quand j’étais une jeune journaliste très impressionnable, je me disais qu’ils étaient dans tous les médias où j’espérais bosser, qu’ils connaissaient tout le monde", confie une journaliste désirant rester anonyme. "Beaucoup de filles étaient terrifiées par ces gens, avaient peur de les dénoncer", confirme Nora Bouazzouni.

Que répondent les membres épinglés?

Parmi les membres du groupe épinglés dans cette histoire: Vincent Glad et Alexandre Hervaud, eux-mêmes journalistes à Libération. Ils s'expliquent: sur ce groupe, "on faisait des blagues, un travail de veille, c’est d’un commun absolu, il n’y a jamais eu (...) d’obsession antiféministe. On se moquait de tout, et tout le monde", assure Alexandre Hervaud dans l'article.

"Nous étions influents, et c’est vrai que si on critiquait quelqu’un, ça pouvait prendre beaucoup d’ampleur", admet de son côté Vincent Glad. "Il y avait beaucoup de fascination autour de nous, on était un peu les caïds de Twitter. Il y a une part de vrai là-dedans, une part de gens qui ont pu se sentir légitimement harcelés. Mais il y a aussi une grosse part de fantasme (...) C’était une grande cour de récré, un grand bac à sable. C’était du trolling, on trouvait ça cool. Aujourd’hui, on considérerait ça comme du harcèlement."

Pluie de réactions

La publication de cet article a déclenché une pluie de réactions sur Twitter. La journaliste Nadia Daam, récemment victime de cyberharcèlement, s'insurge: "Les membres (dont beaucoup n'ont pas été nommés) à plaident l'"erreur de jeunesse". S'excusent du bout des lèvres, en arguant que l'époque était différente. GUESS WHAT? Etre harcelée en 2012 ou en 2018, c'est PAREIL".

►►► A lire aussi: Cyber-harcèlement des journalistes: les femmes aux premières loges

De son côté, Capucine Piot explique dans une succession de tweets avoir elle-même été victime de cette 'Ligue'. "Des femmes essentiellement, mais aussi certains hommes, étaient victimes de dénigrement permanent sur Twitter depuis des mois (...) ils nous ont humiliés en place public, sans prendre la mesure de notre douleur, de ce qu’on pouvait ressentir. Là, c’était la descente aux enfers pour moi...", explique-t-elle.