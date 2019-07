Liban: annulation d'un concert d'un groupe de rock pro-LGBT

Mashrou' Leila - Fasateen ( Official Music Video ) | مشروع ليلى - فساتين -... لتنزيل "فساتين" من iTunes: http://apple.co/2fSojkI للاستماع لأغنية "فساتين" على Apple Music: http://apple.co/2ekJSsS Fasateen - Music by Mashrou Leila [facebook.com/mashrou3leila] download the album on itunes: http://itunes.apple.com/album/mashrou-leila/id403887520 ElHal Romancy E.P available on iTunes: http://itunes.apple.com/us/album/el-hal-romancy-ep/id450200841 Directed by Diane Farah and Jowe Harfouche Produced by Ginger Beirut and B-root Productions... You can follow Mashrou' Leila on the following links: http://www.mashrou3leila.com http://www.facebook.com/mashrou3leila http://mashrou3leila.blogspot.com . . You can follow Mashrou' Leila at the following links: http://www.mashrou3leila.com http://www.facebook.com/mashrou3leila http://mashrou3leila.blogspot.com https://twitter.com/mashrou3leila