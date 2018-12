"Let me be Frank": accusé d'agression sexuelle, Kevin Spacey livre un étonnant plaidoyer sur Youtube

Une vidéo mise en ligne lundi soir par l'acteur américain Kevin Spacey a fait le tour du monde en quelques heures. L'acteur y campe le personnage qu'il interprétait dans la série House of Cards, avant sa mise à l'écart. Face aux accusations d'agression sexuelle qui se sont multipliées contre lui ces derniers mois, Kevin Spacey sort de son silence pour un étonnant plaidoyer de 3 minutes.

En tablier dans sa cuisine préparant le repas de Noël, cadré serré, il regarde la caméra et s'adresse directement au spectateur: "Bien sûr, ils ont essayé de nous séparer, mais ce que nous avons connu est trop fort, nous avons tout partagé vous et moi, je vous ai dit mes secrets les plus sombres, je vous ai choqué avec mon honnêteté. Et vous m'avez fait confiance, même si vous saviez que vous n'auriez pas dû", dit-il dans la vidéo.

Sur le même ton cynique, sans jamais être plus explicite, l'acteur fait allusion aux accusations d'agressions formulées contre lui depuis l'année dernière. Accusations qui ont entraîné son licenciement de la 6e saison de sa série House of Cards et qui ont poussé des producteurs à l'effacer purement et simplement de son dernier film. Il déclare: "Je sais que vous voulez mon retour. Bien sûr certains ont tout cru et ont attendu avec impatience que j'avoue, m'entendre dire que tout est vrai et que j'ai reçu ce que je mérite. Mais vous et moi savons que ce n'est jamais aussi simple, en politique ou dans la vie".



L'acteur demande à ne pas être jugé sans preuves. Et ce, alors que des quotidiens américains annoncent sa possible inculpation devant tribunal du Massachusetts pour agression sur un mineur dans un bar en juillet 2016.