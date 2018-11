Les Vieux Fourneaux : 5. Bons Pour L’Asile – Le quatrième âge de l’anarchie, de la tolérance et de l’humanisme !...

Ces " Vieux Fourneaux " cartonnent, comme on dit… Dans les ventes, bien sûr, mais aussi et surtout dans le plaisir que leurs aventures apportent à tous ceux qui, jeunes ou vieux, savent que vieillir peut aussi être un bonheur ! A condition de ne pas trahir celui qu’on a été !

les vieux fourneaux - © Dargaud Vous pensez que le " jeunisme " prend trop de place ?... Vous avez envie de découvrir des gens du troisième, voire du quatrième âge, capables de se révolter, avec le sourire toujours ? " Les vieux Fourneaux ", dont le cinquième épisode vient de sortir : " Bons pour l’asile ", est une série qui ne peut que vous plaire ! Une série, d’ailleurs, qui, dès son premier épisode, s’est révélée " gagnante "… tant au niveau de la critique que des lecteurs, ce qui n’est pas toujours le cas, reconnaissons-le ! Mettre en scène trois septuagénaires, Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance qui préfèrent à la nostalgie l’action sur le terrain, c’était un pari qui n’était pas gagné d’avance, loin s’en faut ! Et bravo à l’éditeur qui a osé se lancer dans l’aventure… Bravo aussi à Wilfrid Lupano, le scénariste, et à Paul Cauuet, le dessinateur, pour la façon qu’ils ont eue de pousser la porte de cet éditeur !

Les vieux fourneaux - © Dargaud " On est 500 millions de guignols en Europe et on veut nous faire croire qu’on peut pas accueillir 1 million de pauvres gens ? Ca fait même pas un par village ! " Les migrants… Voilà un sujet d’actualité… Voilà le sujet principal de ce cinquième volume de la saga des Vieux Fourneaux… Principal, mais pas unique, comme toujours avec Lupano qui, dans chacun de ses scénarios, prend plaisir à mélanger les intrigues, à mêler les genres, aussi, à passer de l’humour le plus débridé, à force de jeux de mots souvent, à la réflexion sérieuse et humaniste. Nos trois amis, et leurs proches, ceux du même âge comme ceux plus jeunes qu’eux, sont tous bons pour l’asile, c’est vrai, tant leurs actions et leurs mots dénotent avec l’habitude, avec Panurge, avec le politiquement correct… Mais dès ce titre, " Bons pour l’asile ", vous l’aurez compris, l’humour est présent, le jeu de mots à double sens… Il y a les migrants et l’attitude des pouvoirs politiques. Mais il y a aussi les retrouvailles entre un grand-père, son fils, et leur petite fille. Il y a un match de rugby et Mimile qui fait des siennes. Il y a Fanfan, une vieille complice, qui organise l’accueil illégal de migrants. Il y a les retrouvailles entre Pierrot et une femme dont il s’est occupé, quand il était éducateur et qu’elle était adolescente, une femme qui - horreur ! - est devenue flic. Il y a des éclats de rires, il y a de la révolte, de la révolution même, il y a des revendications, des sourires, de la joie de vivre, de la danse, de l’enfance, et même de la mort…

Les vieux fourneaux - © Dargaud La force et l’intelligence des auteurs, Lupano et Cauuet, c’est de nous raconter à chaque album une nouvelle histoire. Même si des fils conducteurs existent entre chaque épisode, ils ne prennent jamais une place prépondérante. Leur force et leur intelligence, c’est d’avoir créé des personnages extrêmement attachants. Trois amis, certes, mais très différents les uns des autres, de par leur vécu comme de par leurs appartenances sociales et culturelles. Et ce sont eux qui font que cette série s’adresse profondément à tout un chacun… Vieillir est une réalité pour tout le monde, et voir ces trois " vieux " garder leurs colères de jeunesse, leurs engagements et leurs plaisirs, leurs désirs et leurs courages, cela a quelque chose de profondément jouissif et réconfortant. Le scénario de Lupano est vif, construit à force de dialogues percutants et de situations tout aussi percutantes. Le dessin de Cauuet gagne, d’album en album, en fluidité, en mise-en scène, également, en plaisir à créer des perspectives extrêmement variées qui, sur chaque page ou presque, donnent une vie à l’intrigue, à ce qui est raconté en tout cas. Et n’oublions pas, surtout, Jérôme Maffre qui ne se contente pas de colorier cet album, mais qui, par son sens " artistique " de la mise en couleur, apporte un vrai plus à ces " Vieux fourneaux " !

Les Vieux Fourneaux : 5. Bons Pour L'Asile – Le quatrième âge de l'anarchie, de la tolérance et de l'humanisme !... Cette série a remporté, il y a peu, un Prix Saint-Michel, largement mérité. Cette série prouve aussi, si besoin en était, que la bande dessinée, de nos jours, ne se contente pas (ou plus !...) de ronronner dans de tristes habitudes. Le temps des " fantasy " qui envahissaient toutes les maisons d'édition, ou presque, ce temps-là semble enfin révolu ! On invente, on ose des récits poétiques, on se permet des aventures humaines et humanistes, on abandonne de plus en plus les séries à suivre qui ne se terminent jamais et finissent par lasser tous leurs lecteurs… On ose, tout simplement, la liberté! Le monde de la bande dessinée est vraiment celui d'un art, le neuvième, et Wilfrid Lupano s'y retrouve comme un poisson dans l'eau… Mais comme aussi un de ses héros qui ne ferme pas les yeux sur la réalité et les difficultés de ce monde qui est le sien.

Les Vieux Fourneaux : 5. Bons Pour L'Asile – Le quatrième âge de l'anarchie, de la tolérance et de l'humanisme !... La bande dessinée, c'est un média totalement adulte qui mêle les réalités et les vérités du graphisme, de la peinture, de la littérature, voire même du cinéma. Et c'est un bonheur, total, que de pouvoir se plonger dans des albums comme ces cinq " vieux fourneaux ", et singulièrement ce " Bons pour l'asile ". C'est une série que tout le monde devrait lire, faire lire, s'offrir et offrir, pour ne pas vieillir idiot. Audiard disait : " Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ". Les vieux fourneaux osent tout, ils osent surtout ne rien oublier de ce qu'ils furent, de ce en quoi ils ont cru, et, de ce fait, ils sont tout sauf des cons ! Le monde leur appartient! Jacques Schraûwen Les Vieux Fourneaux : 5. Bons Pour L'Asile (dessin : Paul Cauuet – scénario : Wilfrid Lupano – couleurs : Jérôme Maffre – éditeur : Dargaud)