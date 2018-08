Les TV locales de la FWB s'unissent pour une nouvelle saison de "Vivre Ici, le journal"

Les douze télévisions locales et régionales de Bruxelles et de Wallonie proposeront dès lundi à 17 heures une troisième et nouvelle saison de leur rendez-vous d'actualité "Vivre Ici, le journal". Le programme change de décors, d'horaires et de visages.

Toujours durant quinze minutes, la centaine de journalistes et de cameramen des télés de proximité de Wallonie et de Bruxelles présenteront les actualités quotidiennes et locales. "Il s'agit de reportages réalistes, en prise directe avec la vie des Wallons et des Bruxellois, et fournis par les rédactions des douze télés locales en fonction d'une ligne éditoriale spécifique", ont indiqué jeudi les autorités d'Antenne Centre Télévision.

La nouvelle version de "Vivre Ici, le journal" sera produite en direct dans les nouvelles installations d'Antenne Centre Télévision, sur le site de TV Factory à Houdeng (La Louvière). La télévision du Centre y dispose de 800 m2 dont un studio ultra-moderne de 150 m2, nouvellement équipé pour permettre la diffusion en haute définition. C'est dans ce studio que le nouveau décor de l'émission est installé. Le programme devrait donc prochainement être diffusé en haute définition.

Aussi accessible aux sourds et malentendants

Le premier journal local francophone commun sera diffusé en simultané sur les douze télévisions locales et disponibles partout en Wallonie et à Bruxelles. Il sera présenté en alternance par Fanny Rochez et Jimmy Méo, deux visages connus du paysage audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Précisons que cette nouvelle saison de "Vivre Ici, le journal" sera également accessible aux sourds et malentendants, avec une interprétation en langue de signes via une rediffusion en soirée et le lendemain matin, en fonction des télévisions locales.