Les talents belges bien présents aux César 2019

Virginie Efira et Cécile de France sont nommées pour le César de la meilleure actrice, "Girl " de Lukas Dhont et "Nos batailles " de Guillaume Senez retenus dans la catégorie " César du meilleur film étranger ": les Belges font bien mieux que de la figuration dans les nominations pour les trophées du cinéma français.

Les Césars évoluent, et plutôt dans la bonne direction. Les organisateurs de la soirée, qui ont longtemps boudé les comédies populaires, ont par exemple retenu cette année dans la catégorie " meilleur film " " Le grand bain " de Gilles Lellouche, gros succès au box-office. Ils ont aussi choisi un film en langue anglaise avec des acteurs américains mais réalisé par un Français : " Les frères Sisters " de Jacques Audiard.

Du côté des actrices, Virginie Efira pour son rôle de mère célibataire dans " Un amour impossible " et Cécile de France pour son rôle en costumes dans " Mademoiselle de Joncquières " vont se retrouver en concurrence avec certaines actrices rarement nommées comme Léa Drucker, bouleversante dans le drame " Jusqu’à la garde ".

Et du côté des acteurs, Romain Duris est sélectionné grâce au film " Nos batailles " de notre compatriote Guillaume Senez. Celui-ci concourt auprès du jeune flamand Lukas Dhont et son film " Girl " pour décrocher le César du meilleur film étranger, mais le suspense reste entier car dans la même catégorie, on retrouve " Capharnaüm " de la cinéaste libanaise Nadine Labaki qui, faute d’avoir remporté la Palme d’Or, pourrait se voir décerner un César de consolation. Verdict le 22 février prochain.

Les candidtats en lice :

"Le Grand Bain" de Gilles Lellouche

"Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand

" Les Frères Sisters " de Jacques Audiard

" La douleur " de Emmanuel Finkiel

" En liberté " de Pierre Salvadori "En liberté!"

" Guy " d'Alex Lutz "Guy"

"Pupille" de Jeanne Herry

Concourent dans la catégorie de la meilleure réalisation : Xavier Legrand, Gilles Lellouche, Emmanuel Finkiel, Pierre Salvadori, Jacques Audiard, Alex Lutz et Jeanne Herry.

Pour le César du meilleur acteur : Denis Ménochet ("Jusqu'à la garde"), Romain Duris ("Nos batailles"), Gilles Lellouche ("Pupille"), Edouard Baer ("Mademoiselle de Joncquières"), Vincent Lacoste ("Amanda"), Alex Lutz ("Guy") et Pio Marmaï "En liberté!"

Pour les actrices, Mélanie Thierry ("La douleur" ", Virginie Efira ("Un amour impossible"), Léa Drucker" ("Jusqu'à la garde") Élodie Bouchez et Sandrine Kiberlain ("Pupille"), Cécile de France ("Mademoiselle de Joncquières") et Adèle Haenel ("En liberté!")