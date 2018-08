Les Solidarités à Namur: 3 jours de festival avec Julien Clerc, Eddy De Pretto et... Gad Elmaleh

La sixième édition du festival des Solidarités, qui se tiendra samedi et dimanche à la Citadelle de Namur, sera marquée par la première "Agora des Solidarités", qui s'ouvrira dès vendredi pour une journée gratuite. Deux nouvelles scènes font également leur apparition, dont une dédiée au jeune public.

Avec une programmation qui se veut toujours "variée et éclectique", le festival affirme que "qualité, engagement et diversité musicale" seront une fois de plus mis à l'honneur au travers de 50 concerts répartis sur cinq scènes.

Une nouvelle scène, au sein du Parc Attractif Reine Fabiola, accueillera cinq concerts dédiés aux jeunes publics. L'autre nouvelle, "La Grange du Maquis", offre une capacité de 1.000 personnes pour des concerts, débats et autres spectacles. Ces deux espaces s'ajoutent aux trois scènes désormais traditionnelles que sont L'esplanade, le Théâtre de Verdure et le Maquis.

Samedi, l'artiste phénomène Eddy De Pretto côtoiera les Françaises du groupe Hyphen Hyphen, Thérapie TAXI, le rappeur Lomepal, La Smala, le duo belge Caballero et Jean Jass ou encore Alex Germys et le compositeur Todiefor.

La journée du dimanche fera la part belle à des artistes tels que Noa Moon, Dadju, Calypso Rose, Raphaël, Juliette Armanet ou encore Julien Clerc, tête d'affiche du festival. Par ailleurs, à titre exceptionnel et dans le cadre d'un tournage pour une série Netflix, l'humoriste et acteur français Gad Elmaleh se produira pendant 15 minutes sur la scène de L'esplanade et ce, peu avant le concert de clôture de Julien Clerc.

Gratuit pour les moins de 12 ans

Parmi les nouveautés, le festival passe de deux à trois jours au travers d'une journée gratuite dédiée aux rassemblements et aux débats, baptisée "L'Agora des Solidarités". Par ce rendez-vous fixé vendredi, l'idée est de rassembler associations, ONG et citoyens autour de quatre grands thèmes: justice migratoire, égalité hommes-femmes, redistribution des richesses et démocratie dans l'assiette et au service de tous.

Outre les concerts, les visiteurs pourront profiter d'une pièce de théâtre, de sketchs de stand-up, d'un Urban Village avec une compétition de break-dance, de la cité des enfants répartie sur trois espaces et du village des associations, mais aussi de spectacles vivants proposés par des artistes de rue.

Des places pour chaque jour de festival ainsi que des combis deux jours sont encore disponibles. La gratuité est de mise pour les moins de 12 ans.

L'an dernier, le festival avait battu un record d'affluence avec environ 49.000 personnes.