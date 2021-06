Les sites de Twitch, Amazon... et la RTBF en panne: la faute au "CDN" Fastly

De nombreux sites dans le monde étaient en panne ce midi. La plateforme Twitch était ainsi inaccessible, tout comme Reddit, ou les services d'Amazon, mais aussi plusieurs sites d'information comme celui de la BBC, du Guardian... et de la RTBF. Et le site du gouvernement britannique.

Le problème était situé au niveau du CDN Fastly. Les équipes techniques de ce fournisseur américain ont en effet confirmé le souci et affirmé enquêter.

Peu avant 13h, Fastly annonçait toutefois avoir identifié le problème et l'avoir réglé: ces sites étaient de nouveau accessibles.

C'est quoi, un "CDN"? C'est l'abréviation pour Content Delivery Network: un ensemble de serveurs situés à des emplacements différents et mis en réseau via internet. Ceux-ci sont situés entre les fournisseurs internet et les sites web. Lorsque les utilisateurs chargent un contenu particulier de votre site Web, cette demande est transmise par un système d’acheminement des demandes vers le serveur miroir le plus adapté du Content delivery network pour délivrer les données correspondantes.