Les Schtroumpfs ont 60 ans: cinq choses que vous ne saviez (peut-être) pas

"Les Schtroumpfs sont nés de manière tout à fait accidentelle", explique Hugues Dayez, auteur de la biographie 'Peyo l'enchanteur'. Pour les besoins d'un épisode de la BD 'Johan et Pirlouit', Peyo s'est retrouvé à créer une communauté de lutins bleus. Dans la "flûte à six trous", l'instrument enchanté capable de faire danser n'importe qui est en effet fabriqué par des Schtroumpfs.

"Au départ, les Schtroumpfs ont une fonction purement utilitaire. Ils sont seulement là pour faire avancer le récit", explique Hugues Dayez. Mais dès la publication, ils plaisent énormément. Au point que l'histoire de la "Flûte à six trous" est rebaptisée la "Flûte à six Schtroumpfs".

L'origine du mot Schtroumpf est antérieure à la naissance des personnages. Six mois plus tôt,"Peyo dînait en vacances avec son ami Franquin. Butant sur le mot salière, il dit 'passe-moi le 'schtroumpf' et c'est né comme ça", explique Hugues Dayez. "Ensuite, ils ont commencé à parler schtroumpf [c'est-à-dire remplacer certains mots par 'schtroumpf'], Peyo l'a retenu et a décidé d'appeler ces petits personnages de cette façon."

3. Ce qui a permis aux Schtroumpfs de conquérir le monde? Des céréales

Alors que les Schtroumpfs devenaient de plus en plus populaires, "Kellog's a décidé d'en faire des petites figurines et de les offrir dans ses paquets de Corn Flakes", explique Hugues Dayez. A la fin de l'action promotionnelle, le fabricant a demandé: on casse les moules et on arrête, ou on continue la fabrication? Peyo décide de se lancer dans l'aventure. Bingo: c'est un succès fulgurant.

"Le merchandising autour des Schtroumpfs a contribué à la popularisation des personnages dans le monde entier", explique Hugues Dayez. En effet, face au succès de ces figurines, un industriel américain décide d'en faire des peluches. L'une d'elles tombe entre les mains de la petite fille du directeur de la chaîne NBC, et voyant qu'elle ne peut plus s'en séparer, "il a le déclic et accepte de produire dessins animés Schtroumpfs."

Diffusé le samedi matin, le dessin animé fera 40% de part de marché aux Etats-Unis. "A l'époque, c'est même plus regardé que Dallas," précise Hugues Dayez."Et à partir de ce moment là, les Schtroumpfs deviennent un phénomène mondial".