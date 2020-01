Les scénarios complets de Joker, Parasite et autres candidats aux Golden Globes en accès libre sur la Toile

Envie de vous glisser le temps d'un instant dans la peau d'un acteur d'Hollywood ? De ressentir ce qu'un Joaquim Phoenix, Christian Bale, Woo-Sik Choi ou encore Scarlett Johansson ressentent à la lecture du scénario original de Joker, Ford V Ferrari, Parasite ou encore Marriage Story ? C'est tout à fait possible.

Chaque année en effet, une fois la course aux Golden Globes, Oscars et autres récompenses lancée, la plupart des studios mettent en ligne du "matériel" lié à leurs productions et destiné, notamment, aux jurys de ces prestigieuses récompenses.

Certains mettent cela en accès libre et y consacrent carrément un site spécifique comme Universal Pictures avec une en-tête on ne peut plus claire: "For your awards 2019 consideration".

Nominations, récompenses, photos de tournage, mais aussi et surtout scénario original et parfois même bande originale, tout y est, pour le plus grand plaisir des fans et autres cinéphiles.