Les rivaux du rap français Booba et Kaaris jugés jeudi pour leur rixe de l'été

Après leur sortie de prison, les rivaux du rap français Booba et Kaaris se retrouvent jeudi devant la justice pour s'expliquer sur leur rixe dans un aéroport parisien début août.

Les deux rappeurs ennemis ont passé trois semaines en détention provisoire avant d'être libérés en appel fin août. Interdits de quitter la France et obligés de verser une caution de 30.000 euros chacun, ils comparaîtront libres devant le tribunal correctionnel de Créteil (région parisienne), qui les avait envoyés derrière les barreaux.

Violences aggravées et vols en réunion

Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, 41 ans, et Gnakouri Okou, alias Kaaris, 38 ans, sont jugés pour violences aggravées et vols en réunion, avec neuf membres de leurs clans respectifs impliqués dans la rixe. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison. Le 1er août, les deux rappeurs attendent le même avion pour se rendre à Barcelone, où chacun doit donner un concert. En salle d'embarquement, l'entrevue entre "B2O" et son ancien poulain, "K2A", tourne à la bataille rangée.

Plusieurs vols retardés et plus de 50.000 euros de dégâts

Sept contre quatre, le clan Booba affronte celui de Kaaris, au milieu de passagers éberlués filmant la scène avec leurs smartphones. La boutique duty free à proximité sert à la fois d'arène et de réservoir à projectiles. Bilan: quelques blessés légers, un clash qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, plusieurs vols retardés et plus de 50.000 euros de dégâts matériels. Aéroports de Paris, Air France et le propriétaire de la boutique ont porté plainte.

Depuis, les deux rappeurs français se rejettent la responsabilité.