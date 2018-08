Les rivalités entre artistes: à coup de mots et à coup d'armes

L'adage dit que la musique adoucit les mœurs... mais à bien y réfléchir, la bagarre entre les deux rappeurs Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly rappelle à quel point le milieu artistique marche à coups de "je t'aime, moi non plus". Entre jalousies, problèmes d'égo et espoir de reconnaissance, retour sur les rivalités entre artistes les plus connues de ces dernières décennies. Tupac et Notorious B.I.G D'amis à ennemis, il n'y a qu'un pas. La rivalité entre Tupac Shakur et Notorious B.I.G (alias Christopher Wallace ou encore Biggie Smalls) a marqué le monde du rap US du milieu des années 90. Assassinés à six mois d'intervalle, ils incarnent tristement la tension East Coast / West Coast de 1991 à 1997. Les rappeurs se font la guerre avec les mots, mais aussi avec les armes. A leur rencontre, Tupac et Biggie se lient d'amitié. Ils apprécient même leur travail respectif. Pourtant, Tupac vient de la côte Ouest et Biggie de la côte Est des Etats-unis. En 1994, Tupac reçoit cinq balles, dont deux dans la tête. Il survit miraculeusement et est convaincu que Biggie et son manager Puff Daddy (label Bad Boy Record) ont commandité l'attaque. Ce qu'ils nient. Mais Biggie remet de l'huile sur le feu peu de temps après avec le titre "Who Shot Ya?", alors que Tupac fait un passage par la case prison. Pour lui et nombreux de ses fans, ce sont des aveux. Biggie assure pourtant avoir enregistré le morceau avant l'incident.

Morceaux après morceaux, les rappeurs se ridiculisent l'un et l'autre en paroles. Entre deux insultes, la colère monte de plus en plus, notamment avec la sortie du morceau de Tupac, "Hit ‘Em Up", qui ridiculise à peine Notorious B.I.G. Il y dénigre Puff Daddy, Biggie et affirme notamment avoir couché avec la femme de ce dernier.

Le 13 septembre 1996, Tupac assiste à un match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon à Las Vegas. Sur le chemin du retour, des individus à bord d'une Cadillac blanche ouvrent le feu sur le rappeur. Il succombera à ses blessures six jours plus tard dans son lit d'hôpital. Suge Knigt, son manager, qui se trouvait aussi à bord du véhicule n'est que légèrement blessé. Six mois plus tard, c'est au tour de Biggie d'être assassiné à Los Angeles, à la sortie de la cérémonie des Soul Train Music Awards. Il reçoit quatre balles, tirées depuis une Chevrolet noire. Certains pensent que Suge Knight, le manager de Tupac, a voulu venger la mort de son protégé, mais aucune preuve ne permet de l'affirmer. Aucun élément ne permet encore aujourd'hui de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Mais récemment, de nouveaux indices autour de l'identité du meurtrier de Tupac ont été révélés dans le cadre de la série Netflix "Unsolved". Le rappeur Duane Keith Davis, dit "Keefe D", atteint d'un cancer, a déclaré avoir participé à la fusillade et donne des détails sur les événements. Noel et Liam Gallagher Ensemble, ils ont produit des titres qui nous trottent encore dans la tête: "Wonderwall" ou encore "Don't Look Back in Anger". Pourtant, la guerre est déclarée entre les deux ex-leader du groupe Oasis, Noel et Liam Gallagher, entre déclarations houleuses et tweet sanglants.

Gauche à droite: Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell and Liam Gallagher, - © MIKE CLARKE - AFP

Les frères ne se parlent plus depuis une énième bagarre avant un concert à Rock en Seine à Paris en 2009, qui a mené Noel à quitter le groupe. Mais selon le documentaire "Supersonic", sortit en 2016, cette rivalité existe depuis l'enfance. En venir aux mains est devenu une habitude chez eux, parfois même à coup de battes de criquet et de chaises qui volent. Leur haine l'un envers l'autre parait s'envenimer dès que la célébrité du groupe Oasis s'intensifie. Incapables de laisser leurs différends en coulisses, leurs nombreuses disputes sont fortement médiatisées. Désaccords pendant des enregistrements, modification de paroles pendant un concert, Liam Gallagher semble vouloir faire de la vie de son frère un enfer. Blur vs Oasis Plus tard, les médias s’intéresseront non plus à cette guerre là, mais à celle qui oppose Oasis à Blur. Des univers artistiques assez différents, mais qui représentent une partie de la génération britannique des années 90. Le leader de Blur, Damon Albarn sort "Country House" le même jour que "Roll With It" d'Oasis. "Branleur", "groupe de merde", Liam Gallagher n'y va pas de mains mortes envers Damon Albarn et son groupe, et Noel non plus. Mais cette alliance entre les deux frère ne dure pas. "Wonderwall" devient un succès planétaire. Tournée, notoriété, drogue, conflit, ils en reviennent aux mains lors d'une soirée à Barcelone. Des coups de poings et une lèvre fendue plus tard, Liam quitte la tournée, pour y revenir peu de temps après. L'année 2009 marquera la fin d'Oasis, avec la dispute de trop avant le concert à Rock en Seine à Paris. Depuis, les tensions ne baissent pas, les piques fusent sur Twitter. D'ailleurs, Liam Gallagher nomme désormais son frère "Potato"... oui, c'est à dire une patate.

Well well well potato has got something to say at last well here we go I'll informed fuckwits I got proof you were asked and declined — Liam Gallagher (@liamgallagher) 8 octobre 2017

La rivalité bidon Beatles-Rolling Stones Deux groupes de rock anglais des sixties, deux légendes de la musique, un duel qui n'en était pas vraiment un finalement. Une guéguerre instrumentalisée par leurs managers et alimentée par la presse et les fans des deux camps, totalement démontée à l'aide de photos et vidéos d'archives ainsi que des témoignes récoltés par Michael Prazan et Christiane Ratiney dans un épisode de "Duels". Ils sont jeunes mais tout les oppose au départ, ou presque: les Beatles avec leur look sage et classique misent plutôt sur le pop/rock et la diversité musicale.

ohn LENNON, Paul McCARTNEY, George HARRISON and Ringo STARR - © BELGA files. - BELGA

Les Rolling Stones avec leur allure de bad boy et une musique bien plus agressive.

Gauche à droite- Charlie Watts, Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger et Bill Wyman - © Belga

Style, genre musical, rien n'a l'air de les rapprocher, pourtant ils démarrent au bas de l'échelle en jouant dans des bars et des clubs. Leur succès, ils le doivent aussi à leurs managers. Ils attirent les foules et les filles, deviennent des légendes de la musique. Résultat: la presse s'est amusée à les comparer. Mais la soi-disant animosité entre les deux groupe n'est en fait qu'illusion. Rappelons qu'en 1963, les Beatles se trouvaient dans les loges des Rolling Stones pour les féliciter. On dit aussi qu'ils se seraient parfois inspirés mutuellement. Taylor Swift et Kanye West Tout commence en 2009, le soir des MTV Video Music Awards. Taylor Swift reçoit le prix du meilleur clip pour "You Belong With Me", elle est sur scène, prête à donner son discours, quand Kanye fait irruption et lui arrache le micro des mains.

"Taylor je suis très heureux pour toi, je te laisserai finir après, mais Beyoncé a fait l'un des meilleurs clips vidéo de tous les temps !", déclare-t-il devant l'assemblée. Après des excuses et des réconciliations lors du MET Gala en 2011, la guerre recommence en 2016. Kanye sort son nouvel album "The life of Pablo" et le célèbre titre "Famous". La vidéo fait polémique, elle met en effet en scène de nombreuses personnalités telles que Donald Trump, George Bush, Kim Kardashian (sa femme actuelle) et Taylor Swift complètement nus. Lorsqu'on analyse les paroles, on entend ceci: "Je sens que moi et Taylor on a encore une chance de faire l'amour / Pourquoi ? J'ai rendu cette p*** célèbre". Une référence à leur histoire en 2009? Peut-être... mais Kanye West assure avoir eu l'accord de la jeune femme, ce que la chanteuse et son agent démentent formellement. Tout dérape avec l'arrivée de Kim Kardashian dans l'histoire, lorsqu'elle dévoile la vidéo de la conversation téléphonique sur son compte Snapchat. On y entend Taylor Swift accepter les paroles soumises par le chanteur. Enfin, juste une partie: le "J'ai rendu cette p*** célèbre" n'y figure pas. La chanteuse se défend donc, mais semble avoir perdu une partie de sa crédibilité en omettant avoir eu une conversation téléphonique avec Kanye. Booba et La Fouine, l'histoire sans fin Booba, comme on vous le disait, est un maître dans l'art de la provocation et n'en est pas à ses premières polémiques. Le Duc de Boulogne n'a jamais hésité à provoquer ses rivaux: Booba contre Kaaris il y a quelques jours, Booba contre Rohff, son ennemi juré de toujours, mais aussi Booba contre La Fouine. Considéré comme LE clash du rap français depuis plusieurs années, la guerre est loin d'être terminée. L'origine? Cette phrase dans le titre de La Fouine "Paname Boss" sortit en 2012: "J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes / mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre". Booba l’interprète et pense que cette pique lui est destinée. Depuis, les deux rappeurs ne cessent de s'insulter, s'humilier et même d'en venir aux mains (Miami en 2013) ou de prétendre posséder une sex-tape sur l'autre. Le 27 mai 2013, le conflit semblait s'être apaisé. La Fouine, de passage dans l'émission "Touche pas à mon Poste" déclarait: "Je fais ma route, il fait sa route, il n'y a plus de problème". Mais depuis, les deux rappeurs continuent de se clasher sur les réseaux sociaux, en presque toute gentillesse..