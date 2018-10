Les Prix de la Critique 2018 : un bel hommage aux artisans du spectacle vivant

"Les Femmes et les hommes déplacés après la catastrophe sont revenus chez eux, parce qu'ils étaient démunis, sans aucun autre moyen de subsistance. Et parce que c'était leur terre. Une terre toxique. Ils ont recommencé à la cultiver, à manger les légumes, tout en sachant qu'ils se condamnaient à brève échéance..."

Chaque année, le jury des "Prix de la Critique" récompense des artistes et des œuvres dans les domaines du théâtre, de la danse et du cirque. Ils mettent à l’honneur les meilleures productions de la saison écoulée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, c’est au Théâtre 140 à Bruxelles que s’est déroulée la soirée.

Parmi les nombreuses récompenses, on peut citer Yasmina Douieb qui remporte le prix de la mise en scène pour le spectacle "Moutoufs" . Le meilleur seul en scène récompense David-Minor Ilunga, auteur et interprète de son spectacle "Délestage" mis en scène par Roland Mahauden. Le prix du meilleur comédien revient à Laurent Capelluto, remarqué dans sa prestation du "Misanthrope". Et c’est Anne-Claire qui remporte le prix de la meilleure comédienne, pour son jeu tout en finesse dans la pièce "Oh les Beaux jours" de Beckett.