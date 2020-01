Les préventes de Tomorrowland sont disponibles dès samedi

Après l'ouverture récente des ventes de billets pour les riverains et des tickets "Global Journey", qui proposent des entrées pour Tomorrowland ainsi que le transport et/ou le séjour à l'hôtel, les préventes belges et internationales pour le festival de musique électronique seront lancées samedi. La 16e édition de l'événement, qui aura cette année pour thème "The Reflection of Love", se tiendra comme à son habitude sur deux week-ends de juillet (du 17 au 19 et du 24 au 26) dans le domaine provincial De Schorre à Boom.

►►► À lire aussi : Tomorrowland: la carte de visite internationale de Bruxelles

Le prix du billet oscille entre 105,5 euros pour un pass journalier et 249 euros pour un ticket combi.

Pour pouvoir participer à la prévente, il est nécessaire de s'inscrire au préalable via son compte personnel Tomorrowland. Les tickets pour la Belgique seront vendus dès 11h00 et pour l'international dès 17h00.

Une dernière salve de tickets seront mis en vente le 1er février prochain.

Tous les artistes attendus n'ont pas encore été dévoilés mais Carl Cox, Netsky et Robin Schulz, qui se chargeront de la programmation de certaines scènes un ou plusieurs soirs, pourraient se produire sur scène.

Quelque 400.000 festivaliers sont cette année encore attendus à Boom.