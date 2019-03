Les phoques débarquent sur les plages de la Côte belge: comment réagir? (vidéo)

C'est le printemps, et visiblement, ce phoque a décidé de fêter ça sur la plage d'Ostende.

Sur cette vidéo Belga, on peut le voir en ce 21 mars se prélasser, pour le plus grand plaisir des curieux. Un phénomène qui semble de plus en plus courant sur la Côte belge. De quoi rappeler quelques conseils pour leur sécurité et la vôtre

Un phoque sur la plage n'a pas nécessairement besoin d'aide, rappelle l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Les animaux en bonne santé recherchent tous les jours une place au sec pour se reposer. Les phoques communs naissent d'ailleurs sur les bancs de sable et les plages. Lorsque l'on observe un phoque apparemment en bonne santé, il convient avant toute chose de ne pas déranger l'animal. Observez-le donc à distance.

Le Sea Life rappelle qu'il est conseillé de ne pas s'approcher de phoques sur les plages. Ils sont généralement présents pour se reposer. Si vous trouvez un phoque vivant en difficulté (malade, affaibli, blessé), signalez immédiatement sa présence au Sea Life Blankenberge (050 42 43 00, 24h/24). Ce centre prend en charge l'hébergement des phoques en difficulté.