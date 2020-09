Les Nuits Botanique, remodelées par le coronavirus, ça commence ce jeudi

Les Nuits Botanique , c'est un rendez-vous phare de l'agenda culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une programmation pop, rock, électro et même un peu de musique classique. D'ordinaire, les Nuits ont lieu en avril-mai, et proposent un mélange d'artistes de la FWB et d'autres, internationaux.

Les concerts auront lieu dans plusieurs endroits à Bruxelles. Les deux premiers soirs (les 24 et 25 septembre), les concerts sont prévus à l'église Notre-Dame de Laeken. La jauge exacte reste encore à préciser. "On a fait une demande de dérogation à la FWB et à la Ville de Bruxelles, explique Paul-Henri Wauters. On est en attente mais apparemment ça se présente bien : c'est une demande (pour pouvoir accueillir) 350 personnes. Concernant les salles internes au Botanique, on va quitter le Grand Salon et la Rotonde qui sont trop petites à cause des mesures sanitaires, pour aller à l'Orangerie assise. Là on arrive à 160 personnes assises, avec les distances réglementaires."

En ce qui concerne les concerts en plein air, les organisateurs ont opté pour un podium dans le parc du Botanique, avec un système de positionnement par bulles pour les spectateurs.

Tout le programme des Nuits Botanique se trouve sur https://botanique.be/fr/les-nuits/2020