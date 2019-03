Les nouvelles technologies au service de la publicité, pour le meilleur ou pour le pire?

"La publicité fait partie des armes de l'économie moderne. Elle est un instrument essentiel de la conquête des marchés. Elle est un facteur capital du développement de la consommation." Voici ce que déclarait le premier ministre français, Georges Pompidou, le 24 avril 1968, alors qu'il venait tout juste de convaincre les députés de voter en faveur de la publicité à la télévision.

En ce 25 mars, journée mondiale contre la publicité, Matthieu Lietaert était présent sur les ondes de La Première pour parler de son enquête qui sort ce lundi: "La Pub au Pays des Merveilles". Il s'est interrogé sur la manière dont l'industrie de la pub se sert des nouvelles technologies pour être plus efficace aujourd'hui.

Une phrase d'un publicitaire célèbre, Jacques Séguéla, patron de Havas, et présente dans le documentaire permet de comprendre comment la publicité s'est transformée ces dernières années.

"Le consommateur n'avait pas droit de répondre. Moi j'étais un petit gamin, je n'avais pas l'habitude. C'était de la propagande, c'était un rang de mitrailleuses qui mitraillait tout sur son passage. Aujourd'hui, c'est le sniper qui est embusqué, qui attend que tu passes et qui te touche au cœur."

Aujourd'hui, on peut savoir ce que vous voulez

"En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde cette pub, c'est que depuis 1836, la première pub dans un journal, ce qu'on appelait à l'époque réclame, était de masse. Après on a eu l'affiche avec le Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, etc. En 1920, la radio, on rentre dans la maison. En 1950, la télé, on rentre encore plus avec les images dans la maison. 2000, le Web. 2010, le Web mobile, et là on est proche de l'individu. Dans ce film, je n'ai pas seulement été voir les gens qui critiquent la pub ou qui la combattent, j'ai été voir l'industrie également qui m'a expliqué cette révolution de la data. Aujourd'hui, on peut savoir ce que vous voulez. Et pour eux, en fait, on ne mitraille plus, on accompagne le consommateur. Sauf qu'aujourd'hui il y a 100 tentes qui sont devant le Parlement en train de dire " attention au climat ". En effet, pour moi, ce n'est pas un film sur la pub, c'est un film sur le climat, sur la démocratie. Ces outils publicitaires sont aujourd'hui utilisés de manière très dangereuse par la société dans laquelle on vit", explique Matthieu Lietaert.

Pas assez d'autorégulation

Selon les publicitaires, nous sommes face à une pub éthique, "qui permet de comprendre ce qu'il y a dans la boîte noire des consommateurs", précise Matthieu Lietaert.

"Regardons Facebook ; une partie du docu est vraiment sur Facebook et les scandales liés à cette entreprise. Il y a seulement sept ans, c'était 2% du marché mondial de la pub en ligne. Aujourd'hui, c'est plus de 20%. On voit donc qu'en quelques années, ce n'est pas la petite boîte qui a fait un peu plus de chiffre d'affaires, ils ont fait fois 10, fois 15. On est donc vraiment dans une révolution qui va très vite et le film critique ceci. Il dit qu'il n'y a pas de réglementation, la pub continue à s'autoréglementer et je pense que le politique doit maintenant rentrer dans ce monde en pleine transformation et dire : " Oh, les gars, qu'est-ce qui se passe ici ? Nouvelles technologies, nouveaux budgets "."

Le monde de la publicité s'autorégule, mais pas assez selon lui. "Sur le tabac, on a eu deux ou trois trucs, il y a eu évidemment sur la publicité subliminale dans les années 70, on a deux ou trois trucs sur les enfants également, mais à part ça, il y a un comité d'éthique qui va pouvoir décider, par exemple, si cette femme était un peu trop dénudée ou pas. Mais on reste sur du superficiel, on n'a pas vraiment quelqu'un qui va creuser. Et comme le dit très bien une élue du parlement bruxellois, Céline Delforge, il y a maintenant des caméras sur certains panneaux publicitaires qui prennent de la data. Le politique ne sait pas du tout ce qui se passe avec ces data, et donc on voit là qu'il y a un vide législatif très intéressant. Et moi je dis attention. Quand on voit que les budgets explosent et que les technologies se transforment, il est temps de regarder un peu ce qui se passe."

Publicité commerciale et politique

Et le respect de la vie privée fait partie des problèmes. "En gros, il y a beaucoup de problèmes. On parle de neurosciences, il y a une armée de psychologues qui vont comprendre comment l'individu fonctionne et va pouvoir répondre à des stimuli. Maintenant, évidemment, la vie privée est là aussi. Il n'y a pas de doute que le scandale Cambridge Analytica autour des données Facebook d'utilisateurs qui ont servi à des gens comme Trump ou Steve Banon et d'autres, ou même, par rapport au Brexit, de gagner le référendum, leurs élections, ça devient problématique. Ils savent très bien ce que les personnes veulent entendre."

Ce que le chercheur a également mis en évidence, c'est le rapprochement entre publicité commerciale et la publicité politique. "D'ailleurs, le 22 mai 2018, Mark Zuckerberg de Facebook a dû venir témoigner devant le Parlement européen. S'il s'est déplacé jusqu'à Bruxelles, c'est qu'il avait peur. Et il avait peur de quoi ? Philippe Lamberts, un autre député belge, le dit très bien : il avait peur de la réglementation. Il est venu jusqu'à Bruxelles pour dire : " Les gars, laissez-moi faire, Facebook, on va maintenant s'autoréguler mieux qu'avant, mais laissez-nous faire ". Donc oui, en effet, il y a vraiment des changements au niveau politique qui sont très rapides et très dangereux."

"Les déboulonneurs"

Il existe d'ailleurs des activistes qui luttent contre ces messages publicitaires et qui sont poursuivis devant les tribunaux: les fameux déboulonneurs.

"Je comprends complètement leur action et je dirais qu'il y a aujourd'hui les déboulonneurs dans la rue et il y a les déboulonneurs du Web. Avec Adblock Plus, on peut aujourd'hui se protéger de la publicité sur le Web ; ce sont des programmes gratuits. Je pense que ces gens sont en train de lancer un message. À la fin du docu, ils disent : " On n'est pas spécialement contre la pub, on est contre cette pub qui est omniprésente, non régulée, et il faut finalement quand même mettre un point final ou en tout cas une réglementation autour de ça. " Et moi je soutiens clairement ce genre de choses."