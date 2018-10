Les Moutons : make management great again !

Un regard acerbe sur le monde de l'entreprise... Un livre qui fait à la fois rire et grincer des dents... Un livre à ne pas rater pour pouvoir encore rêver de liberté!...

les moutons - © la renaissance du livre Ce livre, c’est de la bande dessinée, puisqu’il se construit autour de gags dessinés en quelques cases. Ce livre peut s’apparenter aussi, de par le thème qui est le sien, à du dessin de presse. Un thème particulier… Une thématique qui ne peut que parler à tout le monde ! Ces " Moutons " nous parlent du monde du travail. De nous, donc, au jour le jour, dans les méandres de la vie active. En cette époque où le monde de l’entreprise voit fleurir par brassées des managers, des managers adjoints, des référents, des pôles de compétence, et Dieu sait quoi encore, ces Moutons sont un livre d’humour absolument réjouissant !... Jouissif, même, osons le dire ! Un livre dans lequel tout le monde retrouvera, sans doute, son propre environnement quotidien ! Tout le monde sauf, comme aurait pu le dire Brassens, ceux qui décident, ça va de soi !...

les moutons - © la renaissance du livre Les auteurs (ils sont deux), réunis sous le pseudonyme d’Alsy, publient leurs strips dans le journal l’Echo. Et pour totalement crédibiliser leur BD, ils y ont véritablement construit une entreprise, avec les décideurs, les autres, avec le patron aussi… qui dirige d’un air bienveillant… D’un air seulement ! Dans leur livre, on parle énormément de concepts, bien évidemment ! Des concepts énoncés dans un langage abscons et, tout aussi évidemment, hyper-américanisé ! Alsys nourrit son imagination dans tous les articles lus dans ce journal qui leur ouvre ses pages en même temps qu’il les ouvre très souvent aux acteurs premiers de l’économie. De cette manière, on peut dire que l’imaginaire d’Alsy rejoint très souvent la réalité ! Ou vice-versa… Quelques exemples ?... Un gag, d’abord, sur cette mode qui, de nos jours, et sous l’alibi de rendre l’environnement du travail plus convivial, tend à démultiplier les réunions… Deux dessins suffisent, deux petits textes : la secrétaire de direction, au cours d’une réunion, dit : " Quand vous êtes en réunion, vous devez veiller à la qualité de votre présence. Demandez-vous " pourquoi je suis là ". Le dessin suivant montre un des participants, un employé, les yeux au ciel, la moue interrogative, ou ennuyée, et qui dit : " Oui, au fond, pourquoi ?... " Un autre gag, encore, vécu dans bien des entreprises de nos jours, même et surtout celles qui mettent en avant la notion " sacrée " de " communication " ! Le patron dit : " La réussite de notre stratégie dépendra donc de notre approche 360 degrés orientée clients. Des questions ? " Et un employé répond, tout simplement : " Ne risque-t-on pas de tourner en rond avec ce type d’approche ? " Ce qui est passionnant dans ce recueil, c’est qu’il ne se contente pas de brocarder les " dirigeants "… Mais aussi les adjoints, aussi tous ceux qui se pensent décideurs parce qu’ils portent un beau titre (en anglais, bien entendu), et les employés, les quidams qui, comme un seul homme, obéissent, suivent, en troupeau sage et discipliné !

les moutons - © la renaissance du livre Le graphisme est simple, il se met au service du texte et du " message ", et j’ai souri, et j’ai ri, souvent… C’est un livre qui fait du bien, oui ! Un livre qui, certes, parle de la déshumanisation du monde du travail, avec des alibis qui sont de plus en plus mensongers… Mais c’est surtout un livre qui remet les choses à plat… Tout compte fait, même si tous les employés sont des moutons qui se laissent diriger comme de braves esclaves modernes, on peut se dire, de page en page, qu’il ne tient qu’à nous tous, ici, ailleurs, partout, d’oublier Panurge et de reprendre le temps de vivre et de communiquer, vraiment ! C’est un propos sérieux, sans aucun doute possible, traité avec humour… Avec une certaine forme d’humour… L’humour n’est-il pas la politesse du désespoir comme le disait Breton ?... Et si ce livre, tout compte fait, nous livre un discours sombre, il ouvre, en même temps, les yeux, nos yeux… Et ouvrir les yeux, finalement, n’est-ce pas déjà le premier pas vers l’envie de poser ses regards sur des choses essentielles, sur ce qui n’est pas préfabriqué, sur ce qui ne nous est pas imposé ?

les moutons - © la renaissance du livre En lisant ce livre, en plongeant dans l’existence quotidienne de ces employés qui ne sont que des moutons et qui croient s’en porter bien, je me suis pris à rêver… A imaginer que, parmi ces adeptes de l’obéissance, arrive un loup… Un loup qui refuse de porter la peau d’un mouton… Un loup qui réussisse, par la force de la résistance et, donc, de l’intelligence, à faire changer les choses. Mais mon rêve s’est arrêté net quand je me suis aperçu que le directeur de l’entreprise (à peine) imaginée par Alsys s’appelait Monsieur Wolf !...

" Les moutons ", c’est un livre à lire, à relire, à faire lire, à offrir, dans ce monde qui est le nôtre et qui perd de plus en plus la notion même d’humanisme, donc d’humanité ! Jacques Schraûwen Les Moutons (auteur : Alsy – éditeur : Renaissance du Livre)