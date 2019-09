Les métiers du spectacle, de la danse et du cirque récompensés par les Prix Maeterlinck de la Critique

Les Prix Maeterlinck de la Critique (nouvelle appellation depuis cette année) récompensent des artistes et des œuvres dans les domaines du théâtre, de la danse et du cirque. Ils mettent à l’honneur les meilleures productions de la saison écoulée en Fédération Wallonie-Bruxelles.

C’est au théâtre National à Bruxelles qu’ils ont été décernés ce lundi soir, en présence de la nouvelle ministre de la Culture Bénédicte Linard. Nicole Debarre nous en livre le compte-rendu.

Tous les métiers du spectacle, de la danse et du cirque ont été salués lors de cette soirée retransmise pour la première fois par la RTBF sur Auvio.

C’est "Final cut" de Myriam Saduis qui a remporté le prix du meilleur spectacle, et de la meilleure comédienne. Un spectacle qui revient sur son histoire personnelle, fille d’un père tunisien musulman, et d’une mère italo-française catholique : "Il y a le fracas par l’histoire coloniale de leur histoire d’amour… et Final cut raconte le trajet et l’enquête que moi j’ai menés. Puisqu’à partir de 3 ans, mon père à tout à fait disparu et que j’ai retrouvé la famille de mon père quand j’avais 40 ans", explique Myriam Saduis

Le Prix du meilleur comédien a été décerné à Hervé Piron, pour sa prestation dans la pièce "Crâne" d’Antoine Laubin, et "Desperado" de Ton kas et Willem De Wolf. "Desperado" qui remporte également le prix du meilleur spectacle d’humour.

"Pour "Crâne", c’est un narrateur, je raconte une histoire et le personnage que je joue dans "Desperado", on va dire, est un peu plus schématiquement con ! Donc, c’est bien de jouer quelqu’un de très intelligent dans un spectacle et de très bas de plafond dans l’autre. Pour moi, c’est une variété en plus qui est géniale", confie Hervé Piron.

Parmi les nombreuses récompenses, on peut citer le spectacle d’Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli "L.U.C.A", qui remporte le prix de la mise en scène. Les deux acteurs italo-belges confrontent les migrations de leurs parents à celles d’aujourd’hui.

Les Prix Maeterlinck de la Critique une belle façon de rendre hommage à tous nos artisans de spectacles vivants.