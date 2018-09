Les loot boxes de FIFA considérées comme des jeux d'argent: EA conteste devant la justice belge

Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire sur les 'loot boxes', soit des pochettes-surprises virtuelles et payantes contenues dans les jeux vidéo FIFA de la société Electronic Arts.

En avril dernier, ces 'coffres de butin' ont été considérés par la Commission des jeux de hasard comme une forme de pari dans les jeux vidéo Overwatch, Star Wars Battlefront II, FIFA 18 et Counter-strike: global offensive. Pour la Commission, les coffres constituent un jeu d'argent illégal dans la mesure où les joueurs ne connaissent par leur contenu avant de les acquérir.

A la demande de l'instance, la société Blizzard, éditrice des jeux 'Overwatch' et 'Heroes of the Storm', avait abandonné cette pratique à la fin août. Les autres géants Valve (Counter-Strike) et 2K Games (NBA 2K), de leur côté, ne proposent plus la possibilité d'acquérir des coffres avec de l'argent réel.

EA fait de la résistance

EA est donc le dernier acteur majeur du secteur à faire de la résistance, comme l'a confirmé son CEO avant l'été. Selon Andrew Wil­son, le fait que les joueurs soient informés du nombre d'objets qu'ils vont obtenir est suffisant pour considérer que la pratique ne constitue pas un jeu d'argent.

La Commission veut elle poursuivre l'entreprise, qui a déjà fait l'objet d'un procès-verbal. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bruxelles, a-t-il indiqué lundi.

La polémique avait commencé suite à la colère des joueurs lors de la sortie de Star Wars Battlefront II, où l'utilisation intensive de ces loot boxes imposait des milliers d'heures de jeu pour débloquer tous les personnages. Cette vague d'indignation avait alors touché le monde politique, où dans plusieurs pays, députés et ministres s'étaient levés pour une régulation plus fine du secteur vidéoludique. Un secteur qui prône, lui, une autorégulation.