Les Lokerse Feesten traverseront l'orage avec The Prodigy

Le groupe britannique The Prodigy clôturera la soirée de jeudi aux Lokerse Feesten, probablement sous l'orage. "Nous nous attendons à une grosse fête", se réjouit Amaury Van Kenhove, porte-parole du festival.

The Prodigy était une formation très populaires dans les années 1990, avec des tubes comme "Smack My Bitch Up", "Firestarter" en "No Good (Start The Dance)". Le groupe a sorti un nouveau single le mois passé et a annoncé la sortie d'un nouvel album.

D'autres Britanniques, Chase & Status, distilleront du drum'n'bass sous la baguette de MC Rage. "Avec des vibes pareilles, ce n'est pas très grave s'il pleut, le public va passer un bon moment."

Ceux qui veulent absolument éviter les gouttes peuvent se réfugier près de la scène couverte sur laquelle se produiront Stikstof, Le 77, Blu Samu et Sampa The Great.