Les journalistes et collaborateurs de la RTBF arrêtés par la police à Steenokkerzeel ont été libérés

Une équipe de la RTBF se trouvait ce mercredi au centre 127 bis, à Steenokkerzeel, où se tenait une action du collectif #NotInMyName. Les membres de ce collectif protestaient contre les travaux d'extension du centre qui accueillera prochainement des familles en situation illégale . C'est alors que la police a procédé à l'arrestation de nos journalistes, Himad Messoudi et Julien Vlassenbroek, ainsi que leurs trois techniciens Marc Florent, Guy Talin et Jérémy Boisseau.

Peu avant 13h, la police présente sur place a demandé à notre équipe d'arrêter de filmer, avant de confisquer son matériel. "Vers 10h, un certain nombre de personnes du groupe 'Not In My Name' ont envahi le chantier", a expliqué Himad Messoudi lors d'une intervention en direct dans le JT de 13h.

Selon notre reporter, l'action se passait "dans le calme". "Un petit peu avant 13h, la police (...) a commencé une série d'arrestations. Nous étions avec les autres collègues en train de travailler de façon tout à fait normale." C'est alors que les forces de l'ordre leur demandent de couper la caméra.

La police nous a empêché de faire notre travail.

"Cinq minutes après, on nous a carrément pris notre matériel", ajoute-t-il. Même les téléphones ont été confisqués, précise Himad Messoudi qui a pu utiliser sa montre connectée pour intervenir en direct dans le JT.

Le journaliste poursuit : "On est dans un fourgon de la police. Nous avons quitté le centre 127 bis depuis 5 minutes environ et on nous emmène vers un commissariat de police proche." Et ce alors que "nous avons simplement filmé ce qui se passait. La police nous a empêché de faire notre travail."