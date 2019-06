Les hommages à Michael Jackson dans les rues de Bruxelles

Le 25 juin 2009 meurt le "Roi de la Pop". La nouvelle bouleverse la planète. Plus que pour n'importe quelle autre vedette, les hommages sont nombreux et prennent des formes surprenantes. A Bruxelles, sur plusieurs jours, les rassemblements se multiplient sur les places publiques, dans des parcs, sur les routes même. On veut saluer la mémoire de celui qui a bercé plusieurs générations.

Au Cinquantenaire et à Louise

Exemple avec ces blocages spontanés ou organisés via Facebook du rond-point Louise à Bruxelles. Le principe: un point de rendez-vous est donné et les fans se rassemblent aux alentours. A une heure définie sur les réseaux sociaux, tout le petit monde envahit le site choisi. On lance la musique - des tubes de Michael Jackson - et on danse. Le "freezing" ne dure que quelques minutes mais tout le monde se prête au jeu (sous la bienveillance de la police), même les automobilistes qui se retrouvent bloqués dans la circulation. Le journal de la RTBF a couvert l'un d'eux.