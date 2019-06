Les frères van Passel font condamner Michael Jackson pour plagiat

L’album "HIStory" sorti en 1995 ne contient qu’un seul numéro un aux Etats-Unis, "You are not alone". La balade est d’ailleurs la seule chanson d’amour de "HIStory", toutes les autres presque parle d'injustice sociale, raciale ou médiatique. D’où certainement de "You are not alone". Elle va très rapidement plaire au public belge.

Deux compositeurs flamands, les frères Eddy et Danny van Passel vont toutefois écouter et réécouter le titre de manière attentive. Pour eux, aucun doute: "You are not alone" est un plagiat. Le titre sonne comme une de leurs compositions "If we can start all over", enregistrée et déposée en 1993.