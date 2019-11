Les frères Dardenne en lice pour une nomination aux European Film Awards

Les nominations pour les European Film Awards seront dévoilées ce samedi à Séville, en Espagne. Le film "Le jeune Ahmed", de Jean-Pierre et Luc Dardenne, est en lice, tout comme cinq co-productions belges, parmi les 46 longs métrages pré-sélectionnés.

Avec "Le Jeune Ahmed", les Dardenne posent leur regard sur l'islam radical, à travers le parcours d'Ahmed, 13 ans, endoctriné par un imam fondamentaliste.

Les autres co-productions belges sont "Dirty God" (Pays-Bas, GB, Belgique et Irlande), de Sacha Polak, "Dieu existe, son nom est Petrunya" (Macédoine, Belgique, Slovénie, France et Croatie), de Teona Stugar Mitevska, "Oleg" (Lettonie, Littuanie, Belgique et France), de Juris Kursietis, "Sorry we missed You" (GB, France et Belgique), du réalisateur Ken Loach et "Tel Aviv on Fire" (Luxembourg, France, Israël et Belgique), de Sameh Zoabi.

Ces dernières semaines, les plus de 3.600 membres de la European Film Academy ont voté en vue des nominations dans les catégories Film européen, Réalisateur, Acteur, Actrice et Scénario.

La 32e édition des European Film Awards, lors de laquelle les lauréats seront dévoilés, sera organisée le 7 décembre à Berlin.

"Girl", de Lukas Dhont, est en lice pour le prix du public (EFA People's Choice Award), remis chaque année lors des European Film Awards.