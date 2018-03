Les frères Dardenne à la recherche des acteurs principaux pour leur prochain film

Dans le cadre du prochain film de Jean-Pierre et Luc Dardenne produit par leur société "Les Films du Fleuve", un garçon maghrébin et une fille non maghrébine, tous deux âgés entre 12 et 14 ans, sont recherchés pour les rôles principaux, a annoncé mercredi la société NK Casting.

Le tournage se déroulera durant cet été. Il aura pour décor Liège et ses alentours. La thématique du film n'a pas été communiquée.

Les candidatures (photo en pied, photo du visage, présentation et coordonnées d'un parent avec numéro de téléphone) sont à envoyer à l'adresse castingfreres2018@gmail.com. Aucune expérience du jeu d'acteur n'est requise.