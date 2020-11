Les films d'actualités belges de British Pathé refont surface sur Youtube

Les archives de British Pathé sont donc impressionnantes : on parle de 85.000 films sans compter les collections de Reuters, de Gaumont Graphic, Gaumont British, Empire News Bulletin, British Paramount, Viwsnews… Soit 136.000 documents couvrant la majeure partie du 20e siècle. Quelles sont donc les petites perles aujourd’hui exhumées (certaines une deuxième fois) par British Pathé et qui concernent notre pays ?

British Pathé, c’est un peu l’équivalent de la Sonuma pour les archives télévisuelles belges francophones ou de l’INA en France . British Pathé, c’était à l’origine la branche britannique des films d’actualités inventés par les frères français Charles et Emile Pathé et diffusés dans les cinémas. "British Pathé était à l’avant-garde du journalisme cinématographique. Pendant un siècle, il a documenté un ensemble d’informations, des conflits armés majeurs aux séismes politiques en passant par la vie et les hobbies des gens ordinaires", explique British Pathé. "Quand cela se passait, British Pathé le filmait."

La visite du général De Gaulle à Bruxelles en 1945, celle du maréchal Montgomery dans la capitale une année plus tôt, mais aussi celle des souverains italiens en 1922, l’incendie du ministère de l’Education en 1947, celui de la montgolfière de l’aéronaute suisse Auguste Piccard en 1937… Ces événements historiques, et tant d’autres, survenus en Belgique en général et à Bruxelles en particulier ont refait surface ces derniers jours sur le compte Youtube de British Pathé .

Les activités royales et les visites royales étrangères

Les activités royales font l’objet de plusieurs archives. On peut ainsi découvrir une parade militaire saluant le roi Léopold III devant le palais royal en 1936. On l’a dit : des images datant de 1922 montrent la visite des souverains italiens dans notre pays. On y voit trois carrosses : le premier avec le roi d’Italie Victor-Emmanuel III et le roi des Belges Albert Ier, le second transportant la reine d’Italie Hélène et la reine Elisabeth.

On retrouve également les visites du prince Euimin de Corée en 1927, celles des Duc et duchesse d’York en 1935, le couronnement de Léopold III en 1934 et celle de Baudouin en 1951.

En 1923, le prince de Galles est dans notre pays pour l’inauguration d’un mémorial de la Première guerre mondiale, place Poelaert. Un an plus tôt, c’est le roi George V qui effectuait une visite officielle en Belgique. L’archive d’une durée de 2 minutes et 33 secondes balaient ses passages sur les champs de bataille de l’Yser et à Bruxelles.