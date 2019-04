Les films belges flamands ont attiré 2,2 millions de spectateurs en salles en 2018 contre 1,7 million en 2017, soit une progression de 38%, annonce le Fonds Audiovisuel de Flandre (VAF) mercredi dans son bilan pour l'année écoulée.

"Patser" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah, "Ne tirez pas" de Stijn Coninx et "Girl" de Lukas Dhont occupent le top 3 des films les plus prisés avec respectivement 366.113, 356.166 et 248.003 spectateurs.

"Etant donné que le nombre de sorties de films belges flamands est relativement limité, la fréquentation en salles pour ces films varie fort d'une année à l'autre", note le VAF. "Il est à noter que les chiffres de 2018 intègrent le box office 2018 de films à grand succès sortis en 2017 comme 'FC De Kampioenen 3: Kampioenen Forever' et 'K3 Love Cruise'. Ceux-ci sont responsables de 20% du résultat global de 2018."

En télévision, 94 longs métrages, 23 courts et 21 séries financés par le Fonds Audiovisuel de Flandre (VAF) ou Screen Flanders ont été diffusés l'an dernier. "FC De Kampioenen 2: Jubilee General" enregistre de loin les meilleures audiences avec plus d'1,2 million de spectateurs.

A l'international, les films et les séries belges flamands ont connu une année 2018 exceptionnelle. "71 (co)-productions belges flamandes ont été sélectionnées 104 fois dans une quarantaine de festivals internationaux dont Cannes, Toronto, Berlin, etc. Au total, les productions audiovisuelles flamandes ont remporté près de 300 prix en 2018", énumère le VAF, se félicitant entre autres de l'avalanche de prix remportés par "Girl" à l'étranger et notamment au Festival de Cannes.

Le cinéma flamand a également pu compter sur Felix Van Groeningen pour porter ces couleurs outre-Altlantique, puisque ce dernier a remporté le Hollywood Breakthrough Director Award pour son premier film américain "Beautiful Boy". Quant à Adil El Arbi et Bilall Fallah, ils ont intégré la prestigieuse liste de Variety, '10 Directors to Watch' (10 réalisateurs à tenir à l'oeil, NDLR) avant d'entamer le tournage de "Bad Boys For Life".

Dans son bilan, le VAF rappelle par ailleurs que ses trois fonds (Cinéma, Médias et Games, NDLR) ont validé 223 demandes d'aides à la création pour un total de plus de 17 millions d'euros au cours de l'année écoulée, dont 9,6 millions dédiés au soutien des œuvres cinématographiques.