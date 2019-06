Les exclus du numérique: pour 10% de la population, envoyer un simple e-mail est trop difficile

Acheter un billet de chemin de fer, inscrire ses enfants à l’école, postuler pour un emploi, prendre rendez-vous dans une administration : de plus en plus d’opérations doivent être faites par internet. Or il reste toujours une partie de la population qui ne maîtrise pas les technologies informatiques. Selon les chiffres les plus récents ( Enquête TIC ménages et individus (2015-2017), SPF Economie – DG Statistique – Statistics Belgium ), un Belge sur dix n’a jamais utilisé un ordinateur, ou n’est jamais allé sur internet.

La plupart du temps, les services publics communiquent par e-mail avec les administrés : "On sait que l’e-mail est un outil qui est utilisé par les classes sociales supérieures ou moyennes, et très peu dans les milieux plus jeunes, ou les milieux socio culturellement moins favorisés. Conséquence : les e-mails vont dans les SPAM de ces personnes qui n’utilisent pas les e-mails au quotidien. Et elles n’ont parfois pas accès à certains droits à cause de cela, car elles ont raté une information. Exemple : une personne aurait dû être informée par e-mail du passage du médecin-conseil de la mutuelle, elle avait difficilement accès à ses e-mails. Résultat : elle a perdu ses droits aux allocations de maladie". Dans certains pays les services publics communiquent avec les administrés par Whatsapp parce qu’ils se rendent compte que c’est un canal de communication maîtrisé par plus de monde.

L’exclusion numérique accentue la marginalisation des publics défavorisés : demandeurs d’emploi, migrants, personnes âgées, jeunes en difficultés ou personnes porteuses d’un handicap. Mais, remarque Périne Brotcorne, chercheuse au CIRTES et assistante à l’UCL, "une série de personnes qui sont intégrées socialement, sont aussi fragilisées par cette obligation, dans le travail ou dans la vie citoyenne, de passer par le numérique pour accéder à des services de base. C’est vraiment inédit : on est tous parfois un peu en situation de précarité numérique, parce que les technologies, les applications, les interfaces sont tout le temps en train d’évoluer. Il faut se former de manière régulière pour rester à la page".

Des associations viennent en aide aux exclus du numérique, notamment dans le réseau d’alphabétisation "Lire et Ecrire" : savoir lire et écrire est bien sûr essentiel pour utiliser l’internet. Les personnes qui s’adressent à ce réseau disent se sentir de plus en plus marginalisées : la relation ne passe plus par le face-à-face, et la complexité administrative s’ajoute à l’utilisation obligatoire de l’ordinateur, explique Sylvie Pinchart (directrice de Lire et Ecrire). "Pour nous, il y a un vrai enjeu de ne pas aggraver une fracture sociale : cela doit passer par la formation des adultes, mais les services publics doivent réfléchir à la relation avec le citoyen usager et le pouvoir public doit initier une politique volontariste dans ce sens."

"Il y a une tendance lourde vers la diminution des dépenses publiques et la rationalisation des services publics. Cela passe par une numérisation, mais nous sommes pour une numérisation inclusive et qui ne laisse personne sur le côté. L’Europe pousse à une numérisation de l’ensemble des services publics, tout en disant que 43% de la population européenne ne maîtrise pas les compétences numériques de base. On fait quoi ? Il y a à construire, et à avoir une volonté politique."

Sylvie Pinchart demande que la mise en œuvre de chaque nouveau plan d’action de numérisation des administrations soit accompagné d’une prise en compte des personnes les plus en décrochage : "Actuellement, on a le sentiment que la question ne se pose pas".