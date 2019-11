Les deux danseuses bruxelloises vedettes du dernier Ellen Show sont rentrées à Bruxelles

"Ensemble, nous diffusons de l'espoir et une image très positive de l'amour. Je pense que l'amour n'a pas de couleurs", a déclaré Jeny Bonsenge sur le plateau, avant de se lancer avec Anae dans une chorégraphie "Afro-house" longuement applaudie. "Nous avons besoin de tels messages aujourd'hui", a répondu Ellen DeGeneres.

Les danseuses n'étaient pas au bout de leurs surprises, puisqu'elles ont également pu repartir avec 10.000 dollars chacune.

"Un boost énorme"

Ce dimanche matin, les deux jeunes danseuses sont rentrées en Belgique, accueillies comme des stars par leurs familles à l'aéroport. Jeny Bonsenge revient sur l'aventure incroyable qu'elle vient de vivre, et son impact sur son école de danse: "C'est un boost énorme. En général quand on on ouvre un établissement, on ne s'attend pas à ce que, le lendemain, la première vidéo que l'on publie fasse le tour du monde. Et j'en profiterai bien sûr, je compte vraiment mettre en avant mon école parce que je veux être utile et faire passer un message d'amour avec la danse". Pour Anae, qui n'avait encore jamais quitté l'Europe, cette aventure est comme un rêve éveillé. "Ça m'a appris énormément de choses, tellement que je ne saurais les citer." Et de rappeler l'engagement qu'elle porte avec sa professeure: "On fait passer un message, et j'aimerais que tout le monde voit ce message qui dit 'stop' au racisme".

Outre son école de danse, Jeny Bonsenge dirige aussi un projet caritatif, Dance4kids, qui soutient des jeunes défavorisés au Portugal et bientôt au Congo. Projet qu'elle va pouvoir développer grâce au chèque reçu chez Ellen Degeneres.