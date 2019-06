Les culottes de Madonna vont être vendues aux enchères suite à une décision de justice

La star américaine Madonna vient de perdre son procès en appel. Après des années de procédure et malgré une armée d’avocats, un lot d’affaires personnelles de la star va être mise en vente aux enchères. Dans le lot : de la correspondance et des culottes.

C’est une ancienne amie de Madonna, dont on se doute qu’elle ne l’est plus, une marchande d’art qui souhaitait et pourra donc vendre ces objets aux enchères en ligne. Madonna, elle, assurait que ces objets lui avaient été volés lors d’un déménagement.

Combien vaut une culotte de Madonna ? Comme pour l’immobilier, il faudra attendre la vente même pour connaitre le prix.