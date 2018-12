Les critiques ciné d'Hugues Dayez: "Pupille", la chronique sensible d'une adoption

"Pupille" suit les trois premiers mois de la vie d’un bébé en Bretagne. Le petit Théo est abandonné le jour de sa naissance par sa jeune maman. C’est un accouchement sous X. A partir de ce moment, les services de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption entrent en jeu. Les premiers pour accompagner les premiers jours du nourrisson, le second pour lui trouver un foyer…

Il y a quatre ans, Jeanne Herry (fille de Miou-Miou et de Julien Clerc) faisait des beaux débuts de réalisatrice avec l’excellent polar "Elle l’adore". Aujourd’hui, elle change de genre et revient avec "Pupille".

De manière très réaliste et documentée, Jeanne Herry filme les réunions des assistants sociaux, les discussions autour des dossiers d’adoption. A partir d’un matériau a priori très administratif et peu cinégénique, elle parvient à insuffler de la vie en créant des personnages attachants. Il y a Jean (Gilles Lellouche), assistant social qui va prendre en charge Théo chez lui, il y a sa consoeur Karine (Sandrine Kiberlain), il y Alice (Elodie Bouchez), candidate à l’adoption qui espère depuis huit ans une réponse positive… Tous ces protagonistes, Herry les filme avec leurs hauts et leurs bas, leurs espoirs et leurs doutes. C’est pour cela que "Pupille" réussit un équilibre entre documentaire et fiction, et se révèle à la fois instructif et émouvant.

Pour vivre heureux

De nos jours, à Bruxelles. Amel, adolescente d’origine maghrébine, aime en secret Mashir, un jeune Pakistanais. La famille de Mashir veut le marier à une cousine Noor. Cette dernière est la copine de classe d’Amel, mais elle ignore qu’elle devient sa rivale…

Ce triangle amoureux n’est pas un scénario de vaudeville ; c’est un drame filmé avec beaucoup de justesse par Dimitri Linder et Salima Sarah Glamine. Le duo de réalisateurs aborde plusieurs thèmes complexes – les mariages forcés, la difficulté du dialogue entre les communautés dans une ville multiculturelle, le fossé des générations, la dictature des réseaux sociaux – et les traite de manière sensible et percutante grâce à des jeunes acteurs très bien dirigés.