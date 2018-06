Les clients Telenet pourront progressivement téléphoner via 4G et Wifi à partir de cet été

Telenet déploiera progressivement, à partir de cet été, la possibilité pour une partie de ses clients de téléphoner via Internet en utilisant la 4G et le Wifi, a annoncé mardi l'entreprise lors d'une conférence de presse.

Telenet a beaucoup investi dans son réseau depuis quelques années, ce qui a permis d'améliorer substantiellement sa couverture, rappelle l'opérateur.

De nouvelles technologies peuvent dès lors être déployées. Outre du "voice over LTE", qui passe via le réseau 4G, les clients de Telenet munis d'un smartphone compatible seront, cet été, les premiers en Belgique à pouvoir bénéficier du "voice over Wifi".

100.000 utilisateurs d'ici fin 2018

Ces technologies, qui seront déployées par phases, permettent une très haute qualité sonore, se félicite l'opérateur. Pendant l'appel, le téléphone sélectionnera le réseau le plus adapté. Si la réception mobile est perturbée par des facteurs tels que l'isolation, il basculera sur le réseau Wifi sans coupure, explique Telenet. Il sera aussi possible de surfer en même temps, ce qui permettra par exemple d'appeler tout en utilisant une application GPS au volant.

L'entreprise vise 100.000 utilisateurs actifs d'ici la fin de l'année. Les clients qui peuvent prétendre à bénéficier de cette technologie seront informés par SMS.