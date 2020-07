Les cinq bad buzz de Kanye West, candidat à la présidence des Etats-Unis d'Amérique

Le rappeur et producteur Kanye West a annoncé samedi sur Twitter sa candidature à l’élection présidentielle américaine de novembre prochain. "Nous devons maintenant accomplir la promesse de l’Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des États-Unis ! #2020VISION" a écrit l’artiste sur le réseau social. Agé de 43 ans, l’interprète des classiques du rap "Through the wire", "Gold digger" et "Love lockdown" est aussi connu pour ses dérapages et ses délires mégalomaniaques. Le mari de la star de la téléréalité Kim Kardashian, suivi pour des problèmes psychiatriques, avait tenu des propos controversés sur l’esclavage et n’avait pas hésité pendant tout un temps à afficher son soutien au président républicain Donald Trump. Les bad buzz de l’incontrôlable Kanye West sont nombreux et ont fait la une des sites infos.

Une violente bagarre avec un paparazzi Nous sommes en 2013 et Kanye West est à l’aéroport de Los Angeles. Des paparazzis le suivent, comme toujours. Se sentant littéralement harcelé, oppressé, il pète un plomb et s’en prend à deux photographes. Il leur assène des coups qui les mettent KO. Plusieurs personnes assistent à la scène et la filment. Pas certain que ce comportement soit compatible avec la fonction présidentielle. D’autant que l’artiste n’en est pas à sa première altercation physique avec des paparazzis.

Il interrompt le discours de Taylor Swift lors des MTV Awards Nous sommes en 2009, lors de la cérémonie des MTV Music Awards. La chanteuse Taylor Swift est appelée sur scène pour recevoir un prix, celui du Meilleur clip pour "You belong with me". C’est LA consécration pour l’artiste country/pop. Mais soudain, un intrus s’invite sur scène : c’est Kanye West qui arrache le micro de Taylor Swift. L’assistance est médusée quand il dit : "Taylor, je suis très heureux pour toi, je te laisserai finir après, mais Beyoncé a fait l’un des meilleurs clips vidéo de tous les temps !" Huées dans la salle. Les réseaux sociaux s’enflamment pour condamner l’attitude. Même Barack Obama va prendre la défense de Taylor Swift et traite Kanye West d'"idiot". Entre Swift et West, la guerre ne fera que commencer. Après des excuses publiques, des tentatives de réconciliation et une scène commune en 2015, Kanye West en remet pourtant une couche dans sa chanson "Famous" sortie en 2016. Il y déclare en des termes crus : "Je sens que moi et Taylor on a encore une chance de faire l’amour / Pourquoi ? J’ai rendu cette p… célèbre." Pour rappel, "Famous" fait l’objet d’un clip où tous les acteurs sont nus dans un lit. Parmi les acteurs, des avatars de Taylor Swift, Donald Trump ou encore Chris Brown. "Famous" a également fait un bad buzz.

Les parodies du clip "Bound 2" Kanye West a tourné plusieurs clips avec Kim Kardashian. Le premier est "Bound 2", sorti en 2013. Celle qui n’est pas encore la femme de Yeezy apparaît notamment assise topless sur l’avant de la moto de Kanye West. Les mouvements de la moto font penser à un acte sexuel, ce qui va inspirer un nombre incalculable de parodies sur Internet. Certaines comme celle de James Franco et Seth Rogen deviendront célèbres sans oublier la version "South Park".

"Rock star numéro 1 de la planète" Kanye West a souvent eu des délires mégalos. Le plus éclatant remonte à 2013 lors d’une interview à la radio BBC1. Ce jour-là, en studio, il explique "être Dieu" et qu’il est "la rock-star numéro 1" sur la planète Terre. Oubliez Madonna, Michael Jackson, James Brown, Beyonce, Mick Jagger, les Beatles… Kanye est tout au-dessus. La vidéo fait rire. Eminem se moquera même de son confrère du rap game lors d’une interview, toujours pour la BBC.