Les Belges toujours plus connectés

Les connections à internet sont plus nombreuses depuis le début de l’année. Selon, l’ISPA, l’association belge des fournisseurs de services internet, 4.427.212 connexions sont recensées sur le premier quadrimestre de 2019 pour toute la Belgique, soit 45.089 connexions supplémentaires par rapport à fin 2018. C’est une augmentation de 1,03% comparé aux quatre derniers mois de l’an dernier.

L’augmentation la plus significative concerne les entreprises. Comparé à fin 2018, l’ISPA a détecté 180 connexions supplémentaires pour arriver à un total de 431 450 connexions. C’est 3.48% qu’à la même période l’an dernier.

Dans les foyers, plus connectés, l’augmentation est plus faible, 2.74% comparé au premier quadrimestre de l’an dernier, ce qui porte à 3.995.762 connexions à internet.

ISPA a obtenu ces chiffres en combinant les données des fournisseurs d’accès à internet suivant : Belnet, Brutélé (VOO), Colt, Cybernet, EDPnet, Interoute, Proximus, Mac Telecom, Meritel, Nethys (VOO), Numéricable (SFR), Orange, Perceval, Proximedia, Scarlet, Telenet, Verizon.

5h01 passées quotidiennement sur internet…

Le Belge passe en moyenne 5h01 par jour sur internet, dont 1h31 via son téléphone, nous apprend le Digital Report 2019 réalisé par l’agence internationale We Are Social et la plateforme de gestion des réseaux sociaux Hootsuite. Cela peut sembler beaucoup, mais en réalité, c’est très peu. Nous sommes parmi les 6 pays avec le temps de connexion le plus faible ! Seuls les Suisses, les Néerlandais, les Français, les Allemands et les Japonais font pire. Les champions toutes catégories sont les Philippins avec 10h02 par jour, suivis des Brésiliens et des Thaïlandais. La moyenne mondiale, elle, se situe à 6h42.

… principalement sur les réseaux sociaux !

Et c’est sur les réseaux sociaux que le Belge passe le plus de temps, 1h31 en moyenne par jour. Un temps de connexion relativement similaire à nos voisins européens. Le temps moyen mondial est plus élevé, 02h16. Et sans surprise, c’est Facebook qui est le réseau social le plus visité. Il est le 4eme site le plus fréquenté de Belgique derrière Google.com, Google.be et Youtube.