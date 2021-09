Les Belges font de moins en moins confiance aux réseaux sociaux pour s’informer

Les plateformes comme Facebook et Twitter ont obtenu les scores respectifs de 5,67 et 6 sur 10, contre une moyenne de 8,31 pour les médias traditionnels. "La crise sanitaire a créé une ruée des Belges vers les médias traditionnels. Ils ont redécouvert leur force et leur fiabilité", explique Hans De Rore, directeur commercial de Mediafin.

Les conclusions de l’étude sont particulièrement marquantes chez les jeunes de 18 à 34 ans : leur confiance dans les réseaux sociaux aurait diminué de 7% depuis 2018. "On fait beaucoup moins confiance aux réseaux sociaux parce qu’on sait qu’il y a plus de fake news dessus", confie un étudiant de Louvain-la-Neuve.

Un constat pas étonnant pour Camille Tilleul, docteur en communication à l’UCL : "On aurait tendance à croire que les jeunes aujourd’hui sont totalement passifs par rapport aux réseaux sociaux, mais en fait ce n’est pas le cas. Ils accordent de l’importance à identifier la source d’un article, identifier son contexte de production, etc.".

Les jeunes se tourneraient donc de plus en plus vers les médias classiques. Même s’ils se fient toujours plus aux réseaux sociaux que les plus de 55 ans. Question de génération…